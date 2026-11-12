Se detectó un nuevo movimiento telúrico en el mundo hoy 12 de noviembre: esto se reportó

Este 12 de noviembre, a las 4:48 de la mañana (hora local), se presentó un fuerte sismo en la Isla Bouvet, localizada en el océano Atlántico.

La magnitud alcanzó los 5.0 y la profundidad, de acuerdo con los informes oficiales, fue superficial.

¿Dónde fue el epicentro exactamente? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se detectó en la Isla Bouvet hoy 12 de noviembre de 2026

4:48 a.m. del 12 de noviembre de 2026 en la Isla Bouvet / 10:48 p.m. del 11 de noviembre en Colombia.

Epicentro: Bouvet Island.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Intensidad del temblor: 5.

¿Qué han comunicado las autoridades sismológicas tras este fuerte sismo en la Isla Bouvet?

En primer lugar, las autoridades han precisado que la Isla Bouvet no cuenta con una población permanente y que, por ende, no se activaron protocolos de emergencia.

Entre tanto, debido a que el sismo se originó en mar abierto, la prioridad era determinar si se habían presentado cambios considerables en el oleaje de las costas más próximas, pero los expertos ya descartaron la posibilidad de que se presente un tsunami.

¿Cuál fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026?

Este jueves 12 de noviembre, exactamente a la 1:20 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano advirtió un temblor en Tolima.

Los datos oficiales de ese evento sísmico son los siguientes:

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

Además, a las 2:53 de la madrugada, se informó el siguiente movimiento telúrico en la región fronteriza entre Colombia y Panamá:

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 125 kilómetros de San Carlos (Panamá), a 135 de Chame (Panamá) y a 144 de Pedasí (Panamá).