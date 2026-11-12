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Dolorosa tragedia en el fútbol: Jugador murió tras desplomarse en pleno entrenamiento

El joven jugador pertenecía a el Saint-Denis FC, de Francia.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
04:10 p. m.
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El balompié mundial e internacional se viste de luto tras confirmarse la dolorosa partida de Wanis Honsor, un joven futbolista de 22 años que perdió la vida de manera trágica e inesperada.

El defensor se desornamentó y sufrió un paro cardíaco repentino mientras participaba en una sesión de entrenamiento con su equipo, el Saint-Denis FC, club que compite en la isla de Reunión (departamento de ultramar de Francia).

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La lamentable noticia ha generado una profunda consternación en el deporte francés y reaviva de forma urgente el debate global en torno a los protocolos de prevención cardiológica, la exigencia de exámenes médicos exhaustivos en deportistas jóvenes y la capacidad de respuesta inmediata con desfibriladores ante emergencias en las canchas.

Esto es lo que se sabe de la muerte de Wanis Honsor

De acuerdo con los reportes difundidos por medios deportivos internacionales y agencias de noticias francesas, Honsor se encontraba realizando los ejercicios habituales de la sesión matutina junto a sus compañeros cuando se descompensó de forma súbita y cayó sobre el césped.

De inmediato, los cuerpos de emergencia y el personal médico del club acudieron al terreno de juego para prestarle los auxilios prioritarios.

Los profesionales intentaron reanimarlo de manera infructuosa durante aproximadamente 45 minutos; sin embargo, los esfuerzos resultaron en vano y los especialistas debieron confirmar su fallecimiento en el lugar, desatando un profundo dolor en su entorno personal, familiar y deportivo.

¿Quién sera Wanis Honsor?

Wanis Honsor, quien se había casado recientemente y se aprestaba a celebrar su cumpleaños 23 en pocos días, contaba con una respetable trayectoria formativa en el balompié galo. Se formó en las divisiones inferiores del FC Rouen 1899, institución con la que debutó profesionalmente en el primer equipo durante la temporada 2023/2024. Posteriormente, vistió las camisetas del UF Mâcon, el FC Dieppe y el FC Flers, antes de sumarse a las filas del Saint-Denis FC a comienzos de 2026.

Tras conocerse la tragedia, múltiples instituciones se manifestaron a través de las redes sociales. El FC Rouen 1899 expresó su enorme tristeza y envió condolencias a sus seres queridos, al igual que dirigentes como David Lottin (presidente del FC Flers), quien calificó lo sucedido como «una tragedia que no debería ocurrir».

Este tipo de casos fatales en atletas en plenitud física vuelven a poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de extremar los controles preventivos de salud en el deporte de alto rendimiento y formativo.

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