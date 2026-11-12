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Lo sorprendieron robándole a un taxista en Bogotá y descubrieron que tenía brazalete del Inpec

Este ladrón debía estar cumpliendo una medida de aseguramiento domiciliaria.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 12 de 2026
04:38 p. m.
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Uniformados del CAI Bellavista en la localidad de Kennedy estaban patrullando los alrededores del barrio cuando se toparon con un crimen en flagrancia.

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Se dieron cuenta que unas personas estaban amenazando con puñal al conductor de un taxi. Cuando los criminales notaron su presencia, escaparon hasta desembocar en una persecución.

Ladrones tienen varios antecedentes

Los policías pudieron cerrarles el paso y capturaron a dos de los criminales. La sorpresa se la llevaron cuando vieron los tobillos de uno de ellos, debido a que tenía un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Resulta que este hombre debía estar cumpliendo una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por otro caso de hurto calificado y agravado, pero seguía delinquiendo en las calles. Por si fuera poco, ambos tienen extensos antecedentes en su historial delictivo.

Robos en Bogotá durante 2026

Tras los arrestos, se le pudieron devolver los objetos robados al taxista. Los ladrones quedaron a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización.

El Observatorio de la Secretaría de Seguridad revela que, con corte al 30 de septiembre, en 2026 se registraron 86.376 hurtos a personas en Bogotá. De esta cifra, 65.572 se dieron sin el uso de armas, 11.300 con armas blancas, 5.125 con armas de fuego y 775 mediante objetos contundentes.

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Las localidades que más se vieron afectadas por este delito de alto impacto fueron Suba con 8.646 casos, Engativá con 8.295, Kennedy con 7.673, Chapinero con 6.763, Teusaquillo con 6.107 y Usaquén con 5.792.

Si se compara con el mismo periodo de 2025, año que para septiembre ya había registrado 99.665 crímenes de esta índole, la reducción fue del 13.3 %. Aunque, no hubo cambios significativos entre las modalidades y las localidades con mayores reportes.

Hay que recordar que para denunciar delitos, la ciudadanía puede comunicarse por la línea de emergencia 123 o dirigirse a los CAI.

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