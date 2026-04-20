¿Qué significa el "4/20" y cuál es su origen?: lo que no sabía

Cada 20 de abril, la expresión “4/20” vuelve a circular con fuerza especialmente en entornos juveniles y digitales. Aunque para algunos se trata solo de un número, para otros representa un símbolo directamente asociado al consumo de cannabis.

Con el paso del tiempo, esta combinación numérica dejó de ser un simple código y pasó a consolidarse como una referencia cultural reconocida en múltiples países.

Su uso se ha extendido más allá de un grupo específico, logrando instalarse en conversaciones cotidianas, redes sociales y distintos escenarios donde el tema del cannabis tiene presencia.

¿Cuál es el origen del "4/20"?

El origen del “4/20” se ubica en la década de 1970, en California, Estados Unidos. Según la versión más difundida, un grupo de estudiantes comenzó a utilizar el número “420” como una clave interna para reunirse después de la jornada académica.

El encuentro tenía lugar a las 4:20 de la tarde, momento que eligieron para consumir marihuana sin generar sospechas en su entorno.

En ese contexto, el número funcionaba como un código discreto, entendido únicamente por quienes hacían parte de ese círculo.

No tenía inicialmente una intención de expansión ni de convertirse en un símbolo más amplio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa referencia empezó a circular en otros grupos, manteniendo su significado asociado al consumo de cannabis.

¿Qué significa "4/20"?

La difusión del término se dio de manera progresiva, impulsada por su uso en distintos espacios culturales. A medida que más personas comenzaron a reconocer el “4/20” como una referencia, el código dejó de ser exclusivo y pasó a integrarse en un lenguaje más amplio vinculado a esta práctica.

Posteriormente, el número adquirió un nuevo significado al trasladarse del horario a la fecha.

El 20 de abril, escrito como 4/20 en formato anglosajón, empezó a ser identificado como un día representativo para quienes reconocen este símbolo. Desde entonces, la fecha ha sido adoptada en diferentes países, donde se convierte en un punto de referencia dentro de esta cultura.

¿Cómo es visto el "4/20" en la actualidad?

En la actualidad, el “4/20” funciona tanto como una expresión cultural como un marcador temporal. Por un lado, mantiene su significado original relacionado con la hora del día; por otro, se consolida como una fecha que reúne a comunidades que comparten esta referencia.

Además, coincide con espacios en los que se visibilizan discusiones sobre el cannabis, su consumo y su regulación.