Tribunal falla a favor de TikTok y suspende orden de cerrar sus oficinas en Canadá

Este miércoles 21 de enero, un tribunal en Canadá suspendió una orden gubernamental de 2024 para cerrar las oficinas de TikTok que operan allí.

La decisión inicial había sido tomada en Ottawa por motivos de seguridad nacional. Si bien no se prohibió que los canadienses pudiesen usar la aplicación para compartir videos, el Gobierno ordenó el cierre de las oficinas en Toronto y Vancouver.

¿Por qué se había ordenado el cierre?

Las oficinas pertenecen a TikTok Technology Canadá, la cual hace parte de la compañía ByteDance, originaria de China. La medida fue impugnada ante la corte y salió beneficiosa con la decisión temporal.

Danielle Morgan, portavoz de la red en el país norteamericano, destacó la solución que dio el tribunal. En diálogo con Radio Canadá, afirmó que es un camino para respaldar las inversiones millonarias que llegan, así como la generación de empleos.

“Esperamos trabajar con la ministra de Industria (Mélanie Joly) para lograr una resolución que responda al mejor interés de los más de 14 millones de canadienses que usan TikTok”, sostuvo.

TikTok destacó la decisión

La suspensión entonces quedó sin efecto y el Ministerio de Industria deberá hacer una nueva revisión de seguridad. Cabe recordar que en 2023, Canadá había prohibido TikTok en los dispositivos, aunque precisó que el uso de la misma era una decisión personal.

En diciembre de 2025, TikTok llegó a un acuerdo de empresa conjunta bajo inversiones que, en su mayoría, eran de Estados Unidos; el cual le permitió mantener operaciones en esta nación y evitar prohibiciones por motivos de seguridad.

Para ese momento, se sabía que la empresa china había tenido acceso a 170 millones de datos de usuarios de Estados Unidos; aunque no habían sido compartidos con el Gobierno.