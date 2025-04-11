CANAL RCN
Internacional

Abren investigación a TikTok por posible incitación de menores a quitarse la vida

Según el informe, la red social china podría “empujar a los más vulnerables" a cometer actos violentos o atentar contra su propia vida dada la facilidad para acceder a contenidos peligrosos.

TikTok pagará en Colombia.
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
04:36 p. m.
La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra TikTok tras las denuncias de una comisión parlamentaria que advirtió sobre el riesgo que representa el algoritmo de la plataforma para los menores de edad.

Investigan a TikTok por presunta incitación a menores

Según el informe, el sistema de recomendaciones de la red social china podría “empujar a los más vulnerables al suicidio” debido a la facilidad con la que los jóvenes acceden a contenidos peligrosos.

En septiembre, la comisión de investigación parlamentaria calificó a TikTok como un “océano de contenidos nefastos”, señalando la proliferación de videos que promueven el suicidio, la autolesión y la exposición constante a la violencia.

Ante esto, los legisladores recomendaron medidas drásticas, como prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y establecer un “toque de queda digital” nocturno para jóvenes entre 15 y 18 años.

El caso, que ha despertado preocupación en el gobierno de Emmanuel Macron, se centra en posibles infracciones relacionadas con la “propaganda a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medios para suicidarse”, delito que en Francia puede ser castigado con hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros (aproximadamente 51.000 dólares).

La fiscal Laure Beccuau detalló que las pesquisas también examinarán el cumplimiento de las obligaciones de notificación por parte de la plataforma, el funcionamiento de su algoritmo y la publicación de contenidos que puedan promover el suicidio.

Desde TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, rechazaron “rotundamente” las acusaciones y defendieron su política de seguridad.

En un comunicado enviado a la agencia AFP, la compañía aseguró contar con “más de 50 funciones y ajustes preestablecidos diseñados para garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes”.

TikTok asegura tener ajustes para proteger a los menores de edad

La empresa ya había respondido en septiembre a las críticas del Parlamento francés, calificando su informe de “presentación engañosa” y acusando a los legisladores de convertirla en “chivo expiatorio de un problema que afecta a todo el sector y a la sociedad”.

El caso se suma a una creciente ola de cuestionamientos globales hacia las redes sociales por su impacto en la salud mental de los jóvenes.

Países como Australia ya han anunciado iniciativas para restringir el acceso de menores a estas plataformas, en un intento por frenar los riesgos asociados a su uso descontrolado.

