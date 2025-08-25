CANAL RCN
Internacional

Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a esta ciudad de EE.UU. para limpiar el crimen

La amenaza de Trump de desplegar la Guardia Nacional a ciudad de Estados Unidos encendió la polémica.

Donald Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
08:00 a. m.
En un nuevo capítulo de la tensa relación entre líderes políticos de Estados Unidos, la confrontación entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Maryland, Wes Moore, escaló a un nivel crítico.

La disputa, centrada en la seguridad pública de Baltimore, tomó un giro dramático después de que Trump hiciera una declaración en redes sociales en la que amenazó con una intervención federal.

El mensaje de Donald Trump para controlar los crímenes en Baltimore

Donald Trump mencionó que podría enviar tropas de la Guardia Nacional si las autoridades locales no logran controlar lo que él considera una "ciudad plagada de crímenes".

Este cruce de palabras se produce en un contexto en el que las intervenciones federales en ciudades de alto índice de criminalidad se han convertido en un tema recurrente en el discurso político del exmandatario.

La polémica se encendió cuando el gobernador Moore invitó públicamente a Trump a caminar por las calles de Baltimore para discutir los avances en la reducción de la delincuencia.

La respuesta de Trump en su plataforma Truth Social no se hizo esperar, calificando a la ciudad como "fuera de control" y desestimando la invitación.

En su publicación, el exmandatario vinculó su amenaza con acciones previas en otras ciudades, como Los Ángeles, sugiriendo que "limpiaría rápidamente el crimen" si se le da la oportunidad de desplegar a las fuerzas federales.

La respuesta del gobernador Wes Moore a Donald Trump

El gobernador Moore no tardó en responder a las declaraciones de Trump, tildando el despliegue de tropas federales como un acto "inconstitucional" y una violación a la Décima Enmienda.

El demócrata destacó los avances que se han logrado en la reducción de los homicidios y los tiroteos en Baltimore, y criticó la postura de Trump, señalando que el expresidente está "difundiendo mentiras sobre el progreso que estamos logrando en materia de seguridad pública en Maryland".

La disputa, que evidencia la profunda polarización en la política estadounidense, subraya las diferencias en la visión sobre cómo abordar la seguridad.

La declaración de Trump, que representa una escalada significativa en la retórica política, ha reavivado el debate sobre la autoridad federal para intervenir en asuntos de seguridad estatal. Para muchos, el gesto es una muestra del estilo confrontacional de Trump y su intento por posicionarse como el candidato de la ley y el orden. Para sus seguidores, el desgarrador: Donald Trump mencionó que podría enviar tropas de la Guardia Nacional es una respuesta necesaria ante una situación que consideran de emergencia nacional.

La desgarrador: Donald Trump mencionó que podría enviar tropas de la Guardia Nacional es una amenaza que pone en evidencia la tensión que se vive en Estados Unidos y la confrontación que se avizora en el panorama electoral.

