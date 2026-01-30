Trump afirma que Irán quiere un acuerdo para evitar un ataque por parte de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán estaría interesado en alcanzar un acuerdo para evitar una eventual acción militar por parte de Washington, en medio de un escenario de creciente tensión diplomática y despliegue militar en la región.

Donald Trump asegura que Irán quiere llegar a un acuerdo para evitar ataque de EE. UU.

RELACIONADO Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

“Quieren llegar a un acuerdo”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. El mandatario indicó además que ya habría fijado un plazo para que Teherán inicie conversaciones sobre sus programas nucleares y de misiles, aunque evitó revelar detalles.

“Esperemos que logremos un acuerdo. Sí lo conseguimos, bien. Si no, ya veremos qué pasa”, agregó.

Como parte del mensaje de presión, Trump confirmó que un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense se dirige hacia aguas cercanas a Irán.

Pese a ello, el día anterior había expresado su deseo de evitar una confrontación militar y dejó abierta la puerta a la negociación.

Desde Irán, el tono fue más matizado. El canciller Abás Araqchi reiteró que su país está dispuesto a retomar el diálogo con Washington sobre el programa nuclear, siempre que las conversaciones se desarrollen “en pie de igualdad”.

Sin embargo, fue enfático en que las capacidades defensivas y los misiles iraníes “nunca” estarán sobre la mesa de negociación.

Araqchi hizo estas declaraciones durante una visita a Estambul, donde se reunió con el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

Ankara busca evitar una escalada militar en su vecindad, ante el riesgo de inestabilidad regional y un posible aumento de flujos migratorios a través de su frontera con Irán.

Estados Unidos y potencias occidentales han sostenido durante años que el programa nuclear iraní tendría fines militares, algo que Teherán rechaza.

El gobierno iraní insiste en que nunca ha buscado desarrollar armas nucleares y que su seguridad nacional no es negociable.

El contexto se ha vuelto más delicado tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en Oriente Medio y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución iraníes en su lista de organizaciones terroristas.

Al mismo tiempo, aliados de Washington en la región observan con preocupación la posibilidad de un ataque, que podría desatar un fuerte impacto político y económico.

RELACIONADO Trump dice que tomará medidas si Irán inicia ejecuciones de manifestantes

Un alto funcionario del Golfo, en contacto con la administración estadounidense, expresó su esperanza de que cualquier desenlace conduzca a la estabilidad, siempre que Irán tome decisiones que reduzcan la tensión.

En paralelo, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, sostuvo un encuentro en Moscú con el presidente ruso Vladímir Putin. Aunque no se revelaron detalles, Rusia se ha ofrecido a actuar como mediador entre Washington y Teherán.

Turquía, por su parte, reiteró su llamado a la prudencia. Su canciller señaló que Estados Unidos debería resistir la presión de Israel para lanzar un ataque contra Irán y apostar por el diálogo, en un intento por evitar un conflicto que podría desestabilizar aún más a Medio Oriente.