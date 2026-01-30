Envían a prisión a dos hombres que intentaron robar camión que tenía mercancía avaluada en más de $200 millones

Dos hombres fueron enviados a la cárcel luego de ser capturados en flagrancia cuando huían en un camión que acababan de hurtar junto con un compresor industrial, cuyo valor supera los 200 millones de pesos.

A la cárcel, dos delincuentes que intentaron robar un camión

El caso se registró tras un operativo policial que se extendió por varias localidades de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos, de 23 y 28 años, ingresaron a una bodega de materiales de construcción en la localidad de Usaquén, de donde sustrajeron el vehículo con la maquinaria.

La situación fue reportada oportunamente por la ciudadanía, lo que permitió activar un plan candado e iniciar una persecución.

La acción policial culminó en la localidad de Barrios Unidos, donde uniformados lograron interceptar a los sospechosos y recuperar tanto el camión como el compresor industrial.

Durante el procedimiento, los capturados también fueron señalados de causar lesiones personales.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Según información oficial, ambos registran más de nueve anotaciones judiciales por delitos de alto impacto, entre ellos concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego.

A la cárcel dos jóvenes que intentaron robar un camión en Bogotá

Incluso, uno de los detenidos estaría vinculado a un atentado con granada ocurrido en la localidad de Kennedy en 2020.

Desde la administración distrital señalaron que estos resultados hacen parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la capital.

En lo corrido del año, se han realizado múltiples operativos que han permitido la captura de más de 1.400 personas por distintos delitos.