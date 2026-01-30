Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló concesiones portuarias a empresa hongkonesa

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este viernes que Estados Unidos se siente “alentado” por la decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones otorgadas a la empresa hongkonesa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, que desde 1997 controlaba los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del Canal de Panamá.

La sentencia, que supone un revés para los intereses chinos en la región, fue criticada duramente por Pekín. En contraste, Washington celebró el fallo como un paso positivo en la gestión del canal, considerado estratégico para el comercio internacional y cuyos principales usuarios son precisamente Estados Unidos y China.

Trump presionó y la Contraloría demandó

El presidente Donald Trump había amenazado en varias ocasiones con medidas para recuperar el control del Canal, en medio de tensiones geopolíticas por la influencia de China en América Latina.

La nulidad del contrato fue solicitada por la Contraloría General de Panamá, que presentó dos demandas el año pasado al considerar que la concesión era “inconstitucional” y presentaba irregularidades.

La Corte Suprema abre un nuevo capítulo en los puertos

El pleno del máximo tribunal panameño acogió los argumentos y anuló las leyes que sustentaban el acuerdo con PPC, según un comunicado oficial.

Con este fallo, Panamá abre un nuevo capítulo en la administración de sus puertos estratégicos, en un contexto de creciente disputa entre Estados Unidos y China por influencia en la región.