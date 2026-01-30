Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Bogotá vivirá el último homenaje en honor a Yeison Jiménez que se llevará a cabo este sábado 31 de enero, en El Campín. Por esto, miles de fanáticos ya han manifestado su gran emoción ante la confirmación de varios artistas invitados, quienes se unieron al sentido homenaje que busca hacer cumplir la segunda promesa del caldense en vida.

Ante la multitudinaria asistencia, la tiquetera oficial del evento ya dio a conocer algunas de las principales recomendaciones para vivir el sentido concierto en honor al artista.

Recomendaciones para asistir al concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

Tuboleta ya dio a conocer el guía para vivir la experiencia de ‘Mi promesa 2’ en la capital colombiana. Por esto, se informó a los asistentes del evento que la apertura de puertas del estadio se realizará a la 1:00 p.m. y el primer artista de la jornada se presentará a las 3:30 p.m. Se recomienda tener la aplicación de la tiquetera descargada y llegar con tiempo para evitar congestiones.

El código de vestimenta para el show será de color blanco y se recomienda llevar pañuelos, sombreros, gorros y camisetas en honor al cantante. Así mismo, se sugiere llevar zapatos cómodos para “saltar, cantar y abrazar”.

Se sugiere a los asistentes hidratarse y comer bien antes de entrar al recinto para evitar percances de salud en medio del concierto. Se solicitó respeto y se recomendó hacer uso del teléfono celular en algunos momentos y no durante toda la jornada.

“Esta no es solo una fecha. Nos vemos en El Campín para cantar juntos, honrar su música y demostrar que los sueños no se apagan… se cumplen”, finaliza la información.

Artistas invitados al concierto de Yeison Jiménez

Por otro lado, los fanáticos del caldense han manifestado su gran emoción y sentimentalismo ante la confirmación de algunos artistas que asistirán al sentido homenaje que familiares y demás equipo de trabajo prepararon para Yeison.

Hasta el momento, varios de los artistas confirmados son: Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera y Alex Campos. Así mismo, seguidores del intérprete de ‘Ya no mi amor’ manifestaron su interés por ver en tarima a varios de los colegas más allegados al “aventurero de Colombia”.