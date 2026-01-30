Luis Javier Suárez reveló dónde está su corazón futbolístico: "no le cierro la puerta"

El delantero samario Luis Javier Suárez, actual figura del Sporting de Lisboa, atraviesa el momento más brillante de su trayectoria profesional en Europa.

Tras asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League con el club portugués, el atacante de la Selección Colombia reveló el profundo vínculo afectivo que mantiene con el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), mencionando específicamente a las dos escuadras de la región Caribe que han definido su identidad deportiva.

A pesar de haber desarrollado la mayor parte de su carrera en el exterior debutando en España y pasando por el Olympique de Marsella en Francia, el artillero nunca ha ocultado sus raíces.

El jugador confesó que su pasión por el balompié nació en las gradas del estadio de Santa Marta, donde, de la mano de su abuelo Víctor, forjó un lazo inquebrantable con el equipo de su ciudad natal, el cual sigue apoyando a la distancia.

Luis Javier Suárez y el sentimiento por el Unión Magdalena

Para Luis Javier Suárez, el Unión Magdalena representa más que un club de fútbol; es el motor de sus recuerdos de infancia.

El delantero del Sporting confirmó que es hincha fiel del "Ciclón Bananero", equipo al que ha respaldado incluso en sus periodos más complejos en la segunda división.

Esta lealtad proviene de las constantes visitas al escenario deportivo samario, una tradición familiar que sembró en él la ambición de triunfar en las ligas de élite.

“Siempre he dicho que desde pequeño iba al estadio a apoyar a Unión, iba con mi abuelo Víctor”, afirmó el futbolista, subrayando que su corazón pertenece a la escuadra magdalenense.

No obstante, su visión profesional es amplia y no descarta un futuro en la liga local: “No sé qué deparará el futuro, no le cierro la puerta a ningún equipo”, añadió, dejando abierta la posibilidad de vestir alguna vez una camiseta del rentado nacional.

Luis Javier Suárez y el respeto por Junior de Barranquilla

Además de su fervor por el Unión, Suárez sorprendió al manifestar un respeto profundo por el Junior de Barranquilla. El atacante explicó que, cuando el equipo "Tiburón" representa a la región en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, recibe su total apoyo.

Para el goleador, el sentido de pertenencia por la zona norte del país prevalece sobre las rivalidades locales cuando se trata de competir a nivel continental.

“Me gusta mucho Unión, pero cuando Junior juega competencias internacionales, le hago apoyo porque hay que tener sentido de pertenencia por lo nuestro, somos costeños y ya está”, puntualizó el jugador.

Estas declaraciones coinciden con un presente inmejorable en Portugal; desde su llegada al Sporting en la temporada 2025/26, Suárez ha disputado 32 partidos, registrando la impresionante cifra de 24 goles y seis asistencias, números que lo consolidan como uno de los delanteros colombianos más efectivos en el Viejo Continente.