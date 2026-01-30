El impacto al bolsillo por el incremento de la tasa de interés al 10,25%: ¿Qué encarece?

La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que pasó de 9,25% a 10,25%, en medio de preocupaciones por el comportamiento inflacionario del país.

La medida, que dividió a los directores de la entidad, tendrá impacto directo en el bolsillo de millones de colombianos.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la decisión responde a que "la inflación quedó en 5,1% y las expectativas de inflación podrían estar superiores a 5,5% para este año y los próximos".

De acuerdo con Villar, la decisión busca retomar la senda de decrecimiento de la inflación, que lleva varios años por encima de la meta establecida.

El impacto al bolsillo del aumento de las tasas de interés

Para los colombianos, este incremento se traduce productos financieros más caros.

Las tarjetas de crédito tendrán tasas de interés más elevadas. Los créditos hipotecarios y de vehículos también se encarecerán, dificultando el acceso a vivienda y transporte.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, explicó que esta medida:

Los colombianos terminamos pagando un poco más a la hora de endeudarnos en créditos hipotecarios, de vehículos y en las tarjetas de crédito.

Analistas financieros señalan que "las altas de los intereses se explican por el incremento de la inflación, presionado en gran medida por la subida del salario mínimo durante este 2026".

Las proyecciones, según Germán Machado, profesor de economía de la Uniandes, indican que la inflación podría terminar el año entre 7% y 8%, muy por encima de la meta del Banco de la República.

Los expertos anticipan que esta podría no ser la última subida. Se espera que el Banco de la República continúe incrementando las tasas de interés por encima del 10% durante 2026, lo que mantendría presionados los costos del crédito para hogares y empresas.