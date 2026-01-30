CANAL RCN
Confirman la muerte de Catherine O’Hara, actriz de 'Mi Pobre Angelito', a los 71 años

Confirman la muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito. Hollywood despide a la icónica intérprete a los 71 años tras una breve enfermedad.

Muere Catherine O'Hara
Foto: AFP

enero 30 de 2026
02:33 p. m.
Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por su papel en 'Mi pobre angelito' y por una carrera brillante en la comedia y el cine, murió a los 71 años, según confirmaron medios internacionales y un comunicado oficial de su agencia, CAA.

La actriz falleció en su casa de Los Ángeles, tras enfrentar una breve enfermedad, cuyos detalles no fueron revelados.

La noticia generó una ola inmediata de reacciones en Hollywood y entre millones de fanáticos que crecieron viéndola en películas y series que hoy son consideradas de culto.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Catherine O’Hara se convirtió en un rostro imprescindible del humor gracias a su versatilidad y carisma.

Para el gran público, su imagen quedó grabada como la madre de Kevin McCallister en Home Alone, una de las películas navideñas más icónicas de todos los tiempos. También brilló en Beetlejuice, donde demostró su talento para la comedia excéntrica.

En años más recientes, conquistó a nuevas generaciones con su papel en la serie Schitt’s Creek, interpretación que le valió premios y el reconocimiento unánime de la crítica. Su capacidad para reinventarse la mantuvo vigente hasta el final de su carrera, con participaciones recientes en producciones como The Studio.

Reacciones y un legado que trasciende generaciones

El fallecimiento de O’Hara tomó por sorpresa a colegas y equipos de trabajo. Desde el entorno de su último proyecto se conocieron mensajes cargados de emoción:“Esta es una gran pérdida, no solo para el estudio, sino para el mundo en general. Es una leyenda”.

Más allá de premios y reconocimientos, Catherine O’Hara deja un legado difícil de igualar. Su humor, humanidad y presencia en pantalla marcaron a varias generaciones y la consolidaron como una de las actrices más queridas de la industria. Hollywood la despide, pero su obra seguirá viva en cada escena que hizo reír y emocionar al mundo.

