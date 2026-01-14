Trump dice que tomará medidas si Irán inicia ejecuciones de manifestantes

El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con CBS News que Estados Unidos actuará de manera muy firme si Teherán inicia una campaña de ejecuciones de manifestantes. Afirmó que mantiene todas las opciones abiertas, incluida la acción militar, para responder a la represión.

"No he oído hablar del ahorcamiento. Si los ahorcan, van a ver algunas cosas (...)Tomaremos medidas muy enérgicas si hacen tal cosa", dijo Trump.

Según la Sociedad de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, los ahorcamientos son habituales en las cárceles iraníes.

Hengaw, un grupo iraní de derechos kurdos, informó que Erfan Soltani, un hombre de 26 años arrestado en relación con las protestas en la ciudad de Karaj, sería ejecutado el miércoles.

Amnistía Internacional exigió al régimen que suspenda todas las ejecuciones.

Irán niega que haya ejecuciones miércoles y jueves

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró que no habrá ejecuciones "ni hoy ni mañana", a pesar de anteriores promesas de Teherán de acelerar los juicios contra los manifestantes antigubernamentales.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Araqchi insistió en que luego de diez días de protestas por las dificultades económicas en Irán hubo tres días de violencia orquestada por Israel, y que la calma ya se había restablecido.

"Estoy seguro de que no hay ningún plan para llevar a cabo ahorcamientos", afirmó Araqchi.