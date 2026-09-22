CANAL RCN
Internacional Video

Explosivo discurso de Donald Trump en la Asamblea de la ONU: Venezuela entre los puntos clave

Sigue a la expectativa frente a la reunión del presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez, presidenta interina del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Yhonay Díaz

septiembre 22 de 2026
08:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó la primera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas con un discurso contundente que abordó los principales conflictos internacionales y advirtió duramente a la República Islámica de Irán sobre su programa nuclear y actividades regionales.

Delcy Rodríguez ya está en NY para la Asamblea General de la ONU: no se conocen detalles sobre su agenda
RELACIONADO

Delcy Rodríguez ya está en NY para la Asamblea General de la ONU: no se conocen detalles sobre su agenda

El secretario general de la ONU, António Guterres, inauguró la Asamblea en lo que fue su último discurso en el cargo, puesto que su periodo finaliza el próximo año.

La agenda internacional quedó marcada por las declaraciones de Trump sobre Irán, tema que probablemente dominará las próximas jornadas de la Asamblea General de la ONU.

Venezolanos protestan en Caracas contra la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU
RELACIONADO

Venezolanos protestan en Caracas contra la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Así fue la explosiva intervención de Trump en la ONU

El mandatario estadounidense centró su intervención en tres ejes principales: Irán, Venezuela y Ucrania.

En el momento más destacado de su discurso, Trump lanzó un ultimátum a Teherán:

Tengo que tomar una decisión importante. Llegaré a un acuerdo con Irán o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles oportunidad nunca más de matar y destruir personas y países.

Respecto a Venezuela, Trump celebró la captura de Nicolás Maduro y se refirió a los cambios en el régimen venezolano. Simultáneamente, organizó una reunión con Delcy Rodríguez, actual representante del gobierno venezolano.

La jornada también marcó el debut de nuevos mandatarios latinoamericanos ante el Pleno. Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile realizaron sus primeras intervenciones en la Asamblea General, sumándose a la agenda regional que copó buena parte de las discusiones.

La atención mediática siguió concentrada en Donald Trump, desde sus palabras sobre el acuerdo con Dinamarca hasta la reunión sobre el denominado "Escudo de las Américas”.

ONU acusa a Estados Unidos de crímenes de guerra en Irán
RELACIONADO

ONU acusa a Estados Unidos de crímenes de guerra en Irán

Protestas por la llegada de Delcy Rodríguez a la ONU

La presencia de Delcy Rodríguez desató protestas simultáneas en Nueva York y Venezuela.

Manifestantes venezolanos, congregados en los alrededores de la sede de Naciones Unidas, rechazaron su representatividad y exigieron elecciones libres en el país sudamericano.

Los opositores al régimen insisten en que Rodríguez no representa la voluntad del pueblo venezolano.

Escudo de las Américas tomará medidas colectivas contra 24 grupos criminales que consideran "una amenaza compartida"
RELACIONADO

Escudo de las Américas tomará medidas colectivas contra 24 grupos criminales que consideran "una amenaza compartida"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump elogió a Abelardo de la Espriella y recordó su apoyo

Estados Unidos

Trump plantea prohibir exportaciones de diésel para frenar el alza de precios en EE. UU.

Estados Unidos

Escudo de las Américas tomará medidas colectivas contra 24 grupos criminales que consideran "una amenaza compartida"

Otras Noticias

Fondo Nacional del Ahorro

¿Cómo consultar el saldo del FNA en 2026? Paso a paso para saber cuánto dinero tiene

Consulte el saldo de sus productos en el FNA en 2026. Le explicamos el paso a paso para saber cuánto tiene y cómo revisar su cuenta por internet.

Ministerio de las TIC

Abelardo de la Espriella va contra las llamadas y mensajes desde las cárceles: esto cambiará

MinTIC anunció ajustes al mecanismo vigente para acelerar la identificación y restricción de llamadas y mensajes no autorizados utilizados para actividades delictivas.

Redes sociales

Exnovia de James reaccionó a las fotos de cumpleaños de Daniela Ospina

América de Cali

América de Cali 'recoge cable' tras picante publicación sobre arbitraje

Información Institucional

Comer sano sin sacrificios: los nuevos hábitos de los colombianos