Explosivo discurso de Donald Trump en la Asamblea de la ONU: Venezuela entre los puntos clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó la primera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas con un discurso contundente que abordó los principales conflictos internacionales y advirtió duramente a la República Islámica de Irán sobre su programa nuclear y actividades regionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, inauguró la Asamblea en lo que fue su último discurso en el cargo, puesto que su periodo finaliza el próximo año.

La agenda internacional quedó marcada por las declaraciones de Trump sobre Irán, tema que probablemente dominará las próximas jornadas de la Asamblea General de la ONU.

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Así fue la explosiva intervención de Trump en la ONU

El mandatario estadounidense centró su intervención en tres ejes principales: Irán, Venezuela y Ucrania.

En el momento más destacado de su discurso, Trump lanzó un ultimátum a Teherán:

Tengo que tomar una decisión importante. Llegaré a un acuerdo con Irán o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles oportunidad nunca más de matar y destruir personas y países.

Respecto a Venezuela, Trump celebró la captura de Nicolás Maduro y se refirió a los cambios en el régimen venezolano. Simultáneamente, organizó una reunión con Delcy Rodríguez, actual representante del gobierno venezolano.

La jornada también marcó el debut de nuevos mandatarios latinoamericanos ante el Pleno. Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile realizaron sus primeras intervenciones en la Asamblea General, sumándose a la agenda regional que copó buena parte de las discusiones.

La atención mediática siguió concentrada en Donald Trump, desde sus palabras sobre el acuerdo con Dinamarca hasta la reunión sobre el denominado "Escudo de las Américas”.

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Protestas por la llegada de Delcy Rodríguez a la ONU

La presencia de Delcy Rodríguez desató protestas simultáneas en Nueva York y Venezuela.

Manifestantes venezolanos, congregados en los alrededores de la sede de Naciones Unidas, rechazaron su representatividad y exigieron elecciones libres en el país sudamericano.

Los opositores al régimen insisten en que Rodríguez no representa la voluntad del pueblo venezolano.