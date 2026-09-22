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¿Cómo consultar el saldo del FNA en 2026? Paso a paso para saber cuánto dinero tiene

Consulte el saldo de sus productos en el FNA en 2026. Le explicamos el paso a paso para saber cuánto tiene y cómo revisar su cuenta por internet.

Adiós a las filas: FNA lanzó una nueva forma de pedir créditos de vivienda en línea
Foto: Fondo Nacional del Ahorro

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
08:28 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuenta con diferentes canales digitales para que sus afiliados puedan revisar la información de sus productos sin acudir presencialmente a una oficina.

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Entre las consultas disponibles se encuentra el saldo asociado a productos como cesantías y Ahorro Voluntario Contractual (AVC), además de información relacionada con créditos y trámites.

¿Cómo consultar el saldo del FNA por internet en 2026?

Una de las alternativas habilitadas es Fondo en Línea Personas, plataforma desde la cual los usuarios pueden acceder a la información de sus cuentas.

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El procedimiento puede realizarse siguiendo estos pasos:

  • Ingrese directamente a la página oficial del FNA.
  • Busque la opción “Fondo en Línea” y seleccione el acceso para personas.
  • Digite el tipo y número de documento de identidad y la contraseña correspondiente.
  • Una vez dentro, seleccione el producto que desea revisar y consulte la información disponible.

Además del saldo, la plataforma permite acceder a servicios como la consulta de trámites y la descarga de certificados y extractos.

Es importante tener presente que hablar del saldo del FNA no significa únicamente consultar las cesantías. Un afiliado puede tener otros productos vinculados con la entidad, por lo que la información disponible dependerá de los servicios que tenga contratados.

¿Se puede consultar el saldo del FNA desde el celular?

Otra alternativa es utilizar la aplicación FNA Móvil Ágil. Desde allí es posible consultar información de los productos, verificar trámites, realizar pagos y acceder a otros servicios digitales.

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El FNA recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales y verificar que la dirección del sitio web tenga una conexión segura antes de ingresar información personal.

En caso de presentar inconvenientes para entrar, recuperar la contraseña o actualizar información, los afiliados pueden acudir a los canales de atención de la entidad.

Actualmente, el FNA dispone del Contact Center en Bogotá 601 307 7070, la línea nacional 01 8000 52 7070 y la marcación #289 desde líneas móviles habilitadas.

De esta manera, los usuarios pueden revisar desde casa cuánto tienen en sus productos y mantener un mayor control sobre la información registrada en el Fondo Nacional del Ahorro.

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