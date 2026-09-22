¿Detienen la llegada de María Corina Machado a Venezuela? Esto es lo que se sabe

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estaría enfrentando nuevos obstáculos para regresar a Venezuela, tal como lo había anunciado hace varias semanas.

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Noticias RCN conoció que le fueron negados sus intentos de viaje desde Panamá hacia las islas caribeñas de Aruba y Curazao, que hubieran servido como puntos de conexión para su ingreso a Venezuela.

Desde sectores opositores se ha señalado que María Corina Machado no está en Venezuela porque no quiere, sino porque no la han dejado llegar.

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Así le habrían negado la salida a María Corina Machado para llegar a Venezuela

De acuerdo con la información preliminar que se maneja dentro de su círculo cercano, Machado intentó abordar vuelos con destino a ambas islas neerlandesas, pero en ambos casos le habrían negado el despegue sin explicaciones claras.

Este incidente se suma a un episodio previo ocurrido días atrás, cuando la dirigente política intentó zarpar en una embarcación desde territorio panameño.

En aquella ocasión, cuando todo el operativo estaba preparado para zarpar, la tripulación le informó que el barco presentaba fallas mecánicas, impidiendo así su viaje marítimo hacia Venezuela.

Estos sucesivos impedimentos han generado delicados señalamientos sobre una presunta campaña sistemática para obstaculizar su regreso.

Mientras MCM busca llegar a Venezuela, Delcy Rodríguez participa en la ONU

Estos hechos ocurren simultáneamente con el viaje de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, a Nueva York. Rodríguez.

Rodríguez, quien representa el régimen en transición, enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad por parte de organismos internacionales y aún así se encuentra en territorio estadounidense, como parte de las delegaciones de la Asamblea General de la ONU.

Los impedimentos del retorno de María Corina Machado para viajar desde Panamá, tanto por vía marítima como aérea, cuestionan la coordinación de estas restricciones de viaje y quiénes estarían detrás de las mismas.

Hasta el momento, ninguna autoridad panameña, de Aruba o Curazao ha emitido declaraciones oficiales explicando las razones de las cancelaciones.