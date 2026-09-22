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1.059 animales lograron ser esterilizados en Buenaventura tras el terremoto del 10 de agosto

La campaña 'Una Garra por Colombia' logró superar la meta de esterilizaciones en una de las zonas más golpeadas por el abandono y la sobrepoblación de animales en condición de vulnerabilidad.

Foto: IG @andreanimalidad y @fund_rutaanimal
Foto: IG @andreanimalidad y @fund_rutaanimal

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
08:58 p. m.
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‘Una Garra por Colombia’ logró superar la meta inicial de las mil esterilizaciones que se tenían previstas en Buenaventura, Valle del Cauca, al lograr 1.059 entre 729 gatos y 330 perros en condición de vulnerabilidad.

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Jornada de esterilizaciones en Buenaventura

Durante cuatro días, la senadora Andrea Padilla y distintas organizaciones se dirigieron a Buenaventura para llevar a cabo la jornada de mil esterilizaciones gratuitas para perros y gatos como una respuesta a las afectaciones que dejó el más reciente terremoto.

No obstante, dicha jornada también tuvo como objetivo poner la mirada sobre una problemática va más allá de la emergencia. Esta corresponde al abandono histórico de Buenaventura y las dificultades que han tenido que enfrentar las comunidades para acceder a los servicios de bienestar y protección animal.

Durante la jornada, cientos de animales fueron hallados en condiciones deplorables ya que varios de estos fueron rescatados de la basura o en zonas donde terminaron a su suerte al haber sufrido lesiones corporales.

“Superamos la meta con creces. Fueron 1.059 los gatos y perros esterilizados en Buenaventura, gracias a la campaña ‘Una Garra por Colombia’, sus donantes, aliados y voluntarios. Vamos por mucho más”, aseguró la senadora Andrea Padilla.

Cabe recalcar que estas jornadas se llevaron a cabo en zonas estratégicas como el Corredor Córdoba Centro, la Comuna 3, la Comuna 12 y la Comuna 10. Allí cientos de propietarios se acercaron para lograr la esterilización de sus animales de compañía y su respectiva valoración médica.

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Perrita atropellada en Buenaventura

El defensor de animales Camilo Jaramillo, quien también acompañó la campaña de ‘Una Garra por Colombia’, reportó el rescate de una perrita que, al parecer, fue atropellada y dejada a su suerte en Buenaventura.

La canina fue encontrada arrastrando sus patas traseras por lo que al lograr una valoración médica se identificaron daños en su cadera que le imposibilitaba su correcta movilidad. Según Jaramillo, quien compartió el caso en sus redes sociales, la mascota logró ser trasladada desde Buenaventura a Bogotá en horas de la tarde de este martes 22 de septiembre.

Se espera que esta logre completar su proceso de recuperación bajo los cuidados médicos necesarios y la protección de una fundación.

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