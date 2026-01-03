Perrito fue el único sobreviviente de un accidente aéreo que dejó 15 muertos en Perú: estaba junto a su dueño

Un pequeño perro sobrevivió al accidente de un helicóptero militar en el que murieron 15 personas en el sur de Perú, confirmó la Fuerza Aérea.

Tras el accidente de la aeronave, los brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can de color caramelo.

Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas.

Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente.

Toda la tripulación del helicóptero murió en el accidente

El accidente ocurrió el domingo 22 de febrero y todas las personas que viajaban fallecieron. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años.

El perrito fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria.

El helicóptero siniestrado, un MI-17 de fabricación rusa, perdió contacto el domingo cuando sobrevolaba la región de Ica, 300 kilómetros al sur de la capital peruana.

Investigan las causas del trágico accidente aéreo en Perú

Los rescatistas localizaron el lunes los restos de la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa.

El aparato fue usado en los últimos días en labores de rescate de víctimas, durante las inundaciones que se registran en ese departamento.

La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas de accidente.