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Bus intermunicipal se incendió en la vía entre Ciénaga y Santa Marta

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo comenzó a incendiarse durante su recorrido.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
05:55 p. m.
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Un bus tipo buseta, que cubría la ruta de transporte intermunicipal entre Ciénaga y Santa Marta, se incendió en la tarde de este sábado mientras transitaba por la Troncal del Caribe, generando preocupación entre los pasajeros y conductores que se movilizaban por el corredor vial.

Bus intermunicipal se incineró en Santa Marta

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De acuerdo con la información preliminar, el vehículo comenzó a incendiarse durante su recorrido. Ante la emergencia, el conductor y los pasajeros lograron descender del automotor antes de que las llamas se extendieran y lo consumieran por completo.

No se reportan personas heridas

La rápida evacuación permitió evitar una tragedia. Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del incendio.

El automotor, sin embargo, quedó completamente afectado por las llamas, mientras se adelantaban las labores correspondientes para controlar la emergencia y retirar el vehículo de la vía.

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Las circunstancias que provocaron el incendio aún no han sido establecidas. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar si el fuego se originó por una falla mecánica, un problema eléctrico u otra circunstancia.

El hecho ocasionó afectaciones en la movilidad de este tramo de la Troncal del Caribe, una de las principales vías de conexión entre Santa Marta y Ciénaga.

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