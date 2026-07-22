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Estados Unidos permite viajar sin visa a quienes cumplan estos requisitos: así funciona el programa

Estados Unidos permite el ingreso sin visa a ciudadanos de algunos países mediante el Visa Waiver Program. Estos son los requisitos y quiénes pueden acceder al beneficio.

Estados Unidos permite viajar sin visa a quienes cumplan estos requisitos: así funciona el programa
Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
01:25 p. m.
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Viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional sí es posible, pero únicamente para los ciudadanos de determinados países que hacen parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP).

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Este mecanismo, que funciona desde hace varios años, permite ingresar al país por turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Es importante aclarar que este beneficio no aplica para los colombianos. Los ciudadanos de Colombia todavía deben solicitar una visa para ingresar a territorio estadounidense, ya que el país no hace parte de la lista de naciones autorizadas para este programa.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos sin visa?

El Programa de Exención de Visa está dirigido a ciudadanos de países previamente autorizados por el Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, pertenecer a una de estas naciones no es suficiente.

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Antes del viaje, los interesados deben obtener una autorización electrónica conocida como ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes). Este permiso digital verifica si el viajero cumple los requisitos para ingresar al país bajo esta modalidad.

Entre las principales condiciones están ser ciudadano de un país participante, contar con un ESTA aprobado antes del viaje, desplazarse por turismo, negocios o tránsito y permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días.

También deben cumplir con todas las normas migratorias del programa. La autorización ESTA no reemplaza una visa, sino que funciona como una preaprobación para viajar.

¿Cómo solicitar el permiso ESTA y qué países hacen parte del programa?

El trámite se realiza completamente en línea. Los viajeros deben diligenciar la solicitud electrónica, ingresar sus datos personales y del pasaporte, informar la información del viaje, responder las preguntas de seguridad y elegibilidad, pagar la tarifa correspondiente y esperar la decisión de las autoridades estadounidenses.

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Cuando el permiso es aprobado, tiene una vigencia de dos años y permite realizar múltiples ingresos a Estados Unidos durante ese periodo, siempre que cada estancia no supere los 90 días.

Actualmente, el Programa de Exención de Visa incluye a países como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.

En América, Chile es el único país que hace parte de este beneficio, por lo que los ciudadanos colombianos continúan obligados a tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

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