Internacional

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

El presidente de Estados Unidos presiona a La Habana para alcanzar un acuerdo diplomático en medio de una profunda emergencia económica y humanitaria en la isla.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (4)
FOTO: AFP

AFP

febrero 16 de 2026
10:02 p. m.
El presidente Donald Trump afirmó que Cuba es actualmente una “nación fallida” y llamó a La Habana a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.

Las declaraciones fueron entregadas a periodistas a bordo del Air Force One, donde el mandatario fijó la posición oficial frente a la situación que atraviesa la isla.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró el jefe de Estado. No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de que Washington derrocara al gobierno cubano —como ocurrió cuando fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela— respondió: “No creo que eso sea necesario”.

Las declaraciones se producen en medio de una gravísima crisis energética en Cuba, derivada del fin del suministro de petróleo venezolano y de la presión ejercida por Washington para evitar que otros países vendan combustible a la isla comunista.

Crisis energética y presión internacional

Cuba enfrenta una escasez crítica de combustible tras dejar de recibir petróleo de su principal aliado, Venezuela, luego de la caída de Maduro en una incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero. La interrupción del suministro ha agravado la situación económica interna.

El propio Trump reconoció la dimensión del problema al señalar que la escasez de combustible constituye “una amenaza humanitaria”. La isla, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una coyuntura compleja en materia energética y económica.

Desde La Habana se acusa al mandatario estadounidense de intentar “asfixiar” la economía nacional, que permanece sometida a un embargo de Estados Unidos vigente desde 1962.

Cambio de régimen: postura oficial de Washington

Pese a calificar a Cuba como una nación fallida, Trump dejó claro que no considera necesaria una intervención para derrocar al gobierno. Esta postura marca una diferencia explícita frente a la operación realizada en Venezuela.

El presidente insistió en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Cuba, en medio de un escenario caracterizado por tensiones diplomáticas, crisis energética y restricciones económicas prolongadas.

