Argentina enfrenta huelga general contra la reforma laboral de Javier Milei: pararían el transporte

Argentina se prepara para una huelga general en rechazo a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora debe ser debatida por la Cámara de Diputados este jueves 19 de febrero.

La medida fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, en un contexto de creciente tensión social y deterioro económico.

Los principales cambios en la propuesta de Milei, contempla la reducción de indemnizaciones por despido, la posibilidad de realizar pagos en especie (bienes o servicios), la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y restricciones al derecho a huelga.

El rechazo a la reforma laboral de Milei

Los sindicatos consideran que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos. La CGT la califica como “regresiva” y “anticonstitucional” y advirtió que, si el Congreso la aprueba sin modificaciones, será impugnada ante la Justicia.

La discusión legislativa podría realizarse esta semana o la próxima, y el oficialismo intenta evitar cambios que obliguen a que el texto regrese al Senado, lo que retrasaría su aprobación definitiva.

En paralelo, la senadora Patricia Bullrich, quien preside la comisión de Trabajo en el Congreso, mantuvo una reunión con Milei en la residencia presidencial de Olivos. Aunque inicialmente sostuvo que no se introducirían modificaciones al texto aprobado por el Senado, luego reconoció que se evalúa revisar el artículo que reduce a la mitad el salario en casos de ausencia laboral por enfermedad.

El debate se desarrolla en un escenario económico complejo. Desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, se han perdido 300.000 empleos y han cerrado 21.000 empresas, según datos del sector fabril. La caída de la actividad industrial, la contracción del consumo y los síntomas de recesión han incrementado la conflictividad social.

Paro nacional con impacto en transporte terrestre, aéreo y fluvial

La huelga general convocada será la cuarta contra las políticas del actual Gobierno. Según dirigentes sindicales, existe un amplio consenso interno para avanzar con la medida. A diferencia de otras protestas, no habrá convocatoria formal a movilizaciones callejeras, aunque cada sindicato tendrá libertad de acción.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que agrupa a trabajadores del sector transporte, anunció que acatará “totalmente” el paro. Esto implica la suspensión de servicios terrestres, aéreos y fluviales de pasajeros el día que Diputados trate la reforma laboral, lo que podría generar un fuerte impacto en la actividad económica y en la movilidad interna del país.

La aprobación del proyecto en el Senado —por 42 votos a favor y 30 en contra— estuvo acompañada por protestas frente al Congreso que derivaron en enfrentamientos con la policía y una treintena de detenciones.

La próxima votación en Diputados se perfila como un momento decisivo no solo para la agenda legislativa de Milei, sino también para la estabilidad social en la tercera economía de América Latina.