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Trump dice que acuerdo con Irán establece claramente que no tendrán un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el memorando de entendimiento con Irán se dará a conocer en un acto formal.

Trump dice que acuerdo con Irán establece que no tendrán un arma nuclear
Foto: AFP

Reuters

junio 16 de 2026
08:10 a. m.
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El presidente Donald Trump dijo desde Francia, donde participa en el G7, que el memorando de entendimiento, que cuenta con 14 puntos establece claramente que Irán no tendrá un arma nuclear.

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"Lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear, y eso queda claro y rotundo" y advirtió que "se desatará el infierno" sobre Irán si intentara adquirir una.

El acuerdo provisional prorrogaría otros 60 días el alto el fuego anunciado en abril y reabriría el estrecho de Ormuz, que fue bloqueado desde febrero.

Irán afirmó que el acuerdo exige el cese total de las hostilidades en la zona, pero el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que mantendrá sus fuerzas en el sur de Líbano y se reservará el derecho a responder a los ataques de Hezbolá.

¿Cuándo se conocerá el memorando de entendimiento con Irán?

Responsables estadounidenses e iraníes se reunirán en Suiza el viernes 19 de junio para iniciar negociaciones detalladas, lo que abre un plazo de 60 días para las conversaciones técnicas.

El presidente Trump dijo que dará a conocer el texto del memorándum entre Estados Unidos e Irán en un acto formal y afirmó que le gusta la idea de enviar el acuerdo al Congreso para su revisión.

El jefe de Estado señaló que el vicepresidente JD Vance asistiría a una ceremonia de firma oficial en Ginebra el viernes.

Bajan los precios del petróleo tras acuerdo EE.UU. - Irán

Los precios del petróleo cayeron el lunes 15 de junio a su nivel más bajo desde el 10 de marzo, poco después de que el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero el martes el precio se estabilizó. Cayeron más de un 2%, un día después de desplomarse casi un 5%.

El precio promedio de la gasolina al por menor en Estados Unidos cayó por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde mediados de abril, debido al optimismo por la reapertura del estrecho de Ormuz.

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