Trump dijo que el lunes podría alcanzarse un acuerdo con Irán

Bajo la amenaza de "hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", el presidente Donald Trump extendió el plazo de su ultimátum contra Irán, fijando ahora el límite para el martes a las 8:00 p. m., hora del Este.

Esta prórroga de un día retrasa hasta las 00H00 GMT del miércoles la promesa de realizar bombardeos contra puentes y centrales eléctricas, en caso de que Teherán no acceda a reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario fue enfático sobre las consecuencias de no alcanzar un pacto inmediato: "Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", sentenció.

Trump ve posible alcanzar un acuerdo el lunes:

A pesar de la retórica belicista, el jefe de Estado norteamericano se mostró optimista durante una entrevista con la cadena Fox News el domingo, donde aseguró que "hay una buena posibilidad (de conseguir un acuerdo) para mañana, están negociando ahora".

En un intento por facilitar el diálogo, Trump ofreció garantías de "inmunidad" para que los representantes iraníes no se conviertan en objetivos de ataques militares por parte de Estados Unidos o Israel.

Según el presidente, el desarrollo de armamento atómico ya no forma parte de la agenda de discusión, debido a que Teherán habría renunciado definitivamente a la idea de poseer una bomba nuclear.

El nuevo plazo de Trump antes de “desatar” el “infierno” sobre Irán:

La nueva hora de corte fue anunciada mediante una publicación en redes sociales poco después de sus declaraciones televisivas, donde el mandatario escribió simplemente: "¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!".

Este mensaje modifica el cronograma de la crisis diplomática y militar que mantiene en vilo al mercado energético global. Con este movimiento, la administración Trump espera forzar la apertura del estrecho de Ormuz antes de que se cumpla el plazo definitivo que daría inicio a una nueva fase de la ofensiva estadounidense.