EE. UU. rescató a piloto herido tras caída de F-15 en Irán: duró horas escondido mientras era perseguido
El segundo ocupante del F-15 derribado logró sobrevivir oculto hasta ser extraído en una arriesgada operación militar.
Noticias RCN
07:37 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo el rescate del segundo tripulante de un avión F-15E que se estrelló en el suroeste de Irán el pasado viernes.
La aeronave, según las autoridades iraníes, fue derribada, obligando a sus dos ocupantes a eyectarse en pleno vuelo.
De acuerdo con la información oficial, el piloto rescatado permaneció en territorio enemigo, oculto en una zona montañosa considerada hostil y de difícil acceso, mientras era intensamente buscado por fuerzas iraníes. Incluso, las autoridades de ese país habían ofrecido una recompensa por su captura.
Horas antes, el primer ocupante del avión ya había sido evacuado mediante una operación de fuerzas especiales. Sin embargo, la situación del segundo piloto era más crítica: se encontraba herido y en constante desplazamiento para evitar ser localizado.
En un extenso mensaje publicado en Truth Social, Trump anunció el éxito de la misión con un tono triunfalista:
¡LO CONSEGUIMOS! Me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO.
El mandatario detalló que el militar, un coronel “muy respetado”, nunca estuvo realmente solo, ya que su ubicación fue monitoreada permanentemente mientras se organizaba su rescate.
Según su relato, bajo su dirección se desplegaron decenas de aeronaves “armadas con las armas más letales del mundo” para ejecutar la operación, la cual calificó como una de las más audaces en la historia del país.
Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas.
¿Cómo rescataron al otro piloto accidentado en Irán?
Trump también reveló que el día anterior se había llevado a cabo otra operación exitosa para rescatar al primer piloto, pero que no fue informada en su momento para no poner en riesgo la segunda misión.
Ambas maniobras, según dijo, se realizaron en lo profundo de territorio enemigo.
El presidente destacó además que es la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados por separado en una zona controlada por fuerzas adversarias, y aseguró que las operaciones se completaron sin que ningún estadounidense resultara muerto o herido.
Mientras tanto, desde Irán se ofreció una versión distinta de los hechos. Las fuerzas armadas aseguraron haber derribado tres aeronaves estadounidenses que participaban en el operativo de rescate y difundieron imágenes de restos calcinados en una zona desértica.
También se reportó la muerte de cinco miembros de la Guardia Revolucionaria en ataques en el noroeste del país.
Finalmente, el mandatario anunció que ofrecerá más detalles sobre las operaciones de rescate en una conferencia de prensa junto a altos mandos militares en la Casa Blanca.