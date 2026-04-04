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Riesgo de incidente nuclear “no deja de aumentar” tras ataque a la planta iraní de Bushehr: autoridades rusas

Un equipo pequeño se mantendrá en la planta por motivos de seguridad, según la agencia nuclear rusa Rosatom.

Foto: AFP
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AFP

abril 04 de 2026
07:06 p. m.
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La evacuación de 198 empleados, la mayor registrada hasta la fecha, en la central nuclear de Bushehr, se registró el sábado, 4 de abril, tras el impacto de un proyectil en las inmediaciones de la planta ubicada en la costa del Golfo, al sur de Irán.

Alexéi Lijachov, director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, confirmó que el operativo inició apenas 20 minutos después del "desafortunado ataque" y que los trabajadores fueron trasladados en autobuses hacia la frontera irano-armenia.

Según el directivo, esta medida responde a que "la probabilidad de riesgo de daños o de un posible incidente nuclear, desgraciadamente, no deja de aumentar, como lo han confirmado los acontecimientos de esta mañana", una situación que ya fue notificada por Moscú a los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

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Un equipo menor se mantendrá en la planta por motivos de seguridad:

Aunque los medios estatales iraníes informaron que este último bombardeo dejó una persona fallecida, aclararon que la estructura de la planta, construida con apoyo de Moscú, no sufrió daños directos.

No obstante, la zona periférica de la instalación ha sido blanco de proyectiles en al menos cuatro ocasiones, lo que motivó esta tercera evacuación del complejo. Ante la persistente amenaza, Rosatom mantendrá únicamente un equipo mínimo de seguridad en el sitio, donde actualmente permanecen cerca de 100 operarios rusos tras la salida del contingente principal.

"Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación", señaló Lijachov en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

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Rusia rechazó el ataque contra la planta nuclear:

Por su parte, el Gobierno ruso reaccionó con dureza ante el incidente, calificándolo como una "acción nefasta" a través de un comunicado oficial. Maria Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó el rechazo de su país al señalar: "Condenamos firmemente esta acción nefasta".

En el mismo documento, la funcionaria instó a la comunidad internacional a que cesen "inmediatamente" los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr", con el fin de evitar una catástrofe de mayores proporciones en la región.

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