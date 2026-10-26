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Trump puso en duda el triunfo de Lula y mencionó a Joe Biden

Donald Trump reaccionó al triunfo de Lula en Brasil y cuestionó las elecciones.

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Fotos: AFP

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
07:33 a. m.
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Donald Trump puso en duda el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. El mandatario estadounidense comparó el desenlace con los comicios de 2020 en su país e insinuó que hubo irregularidades.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó el resultado de la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre de 2026.

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El mandatario estadounidense comparó el triunfo de Lula con la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos de 2020, cuyos resultados Trump se negó a reconocer. Sus declaraciones se produjeron después de que el candidato del Partido de los Trabajadores superara al senador Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal.

Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen, afirmó Trump, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El presidente estadounidense insinuó que el proceso brasileño habría seguido una estrategia similar a la que, según él, ocurrió en su país hace seis años. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos sobre posibles irregularidades electorales.

¿Cuántos votos obtuvo Lula frente a Flávio Bolsonaro?

De acuerdo con los resultados oficiales citados con el 97,69 % de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,74 % de los votos válidos, frente al 48,26 % de Flávio Bolsonaro.

El resultado revirtió la tendencia de la primera vuelta, cuando Bolsonaro consiguió la mayor votación. En el balotaje, Lula logró superar a su rival y aseguró un nuevo periodo presidencial.

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La elección también representa un nuevo capítulo en la polarización política brasileña, marcada por las diferencias entre el proyecto de izquierda de Lula y la propuesta de derecha de Bolsonaro.

Trump comparó las elecciones de Brasil con las de Estados Unidos

La referencia de Trump a Joe Biden remite a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020. En ese momento, el republicano cuestionó su derrota y denunció supuestas irregularidades, aunque sus acusaciones no lograron revertir el resultado electoral.

Al establecer esa comparación con Brasil, Trump trasladó sus cuestionamientos al proceso que dio la victoria a Lula.

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Por su parte, Flávio Bolsonaro también cuestionó el desenlace electoral y pidió anular la votación. La controversia mantiene la atención sobre las reacciones políticas posteriores al balotaje, mientras Lula se prepara para asumir un nuevo mandato el 5 de enero de 2027, en Brasilia.

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