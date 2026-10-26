Murió Komanche, uno de los streamers más reconocidos del mundo: esto se sabe

La comunidad de creadores de contenido está de luto por la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, uno de los streamers salvadoreños más populares de habla hispana.

El joven falleció a los 30 años y la noticia fue confirmada este lunes 26 de octubre de 2026 por su representante, Byron Reyes, tras comunicarse con su familia.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?

Los primeros reportes surgieron el domingo 25 de octubre, cuando medios mexicanos informaron del hallazgo de una persona sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, estado de Nuevo León.

Horas después, Reyes se pronunció en Instagram y confirmó el fallecimiento del creador de contenido: "Sí, es una noticia confirmada, ya conversé con su familia".

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han divulgado públicamente los resultados forenses ni confirmado de manera oficial la identidad de la persona hallada en el inmueble. Por ello, la causa de muerte de Komanche continúa sin conocerse.

¿Quién era Komanche y cómo reaccionaron sus seguidores?

Nacido en El Salvador, Komanche construyó una comunidad gracias a sus transmisiones de videojuegos y a proyectos como los Squid Craft Games, que organizó junto a AuronPlay y El Rubius. En Twitch llegó a reunir alrededor de 1,7 millones de seguidores.

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Su última publicación en X, realizada el 19 de octubre, volvió a circular tras conocerse la noticia. En ella escribió: "Los días simplemente no mejoran".

Entre las despedidas estuvo la del streamer colombiano Westcol, quien expresó: "Descansa en paz komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares.. respeto".

Auronplay fue otro que se despidió de Komanche por redes sociales: "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho".

Ibai hizo lo propio por medio de una historia de Instagram: "Descansa en paz, hermano".