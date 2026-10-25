Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil: venció en la contienda al hijo de Bolsonaro

Este domingo 25 de octubre se llevó a cabo la segunda vuelta en las elecciones en Brasil. Con 63.049.525 votos (51,75%), Luiz Inácio Lula da Silva superó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro quien obtuvo 58.795.080 votos (48,25%). Estos resultados se dan con el 98,27% escrutado.

Durante la primera vuelta celebrada el 4 de octubre, casi 160 millones de brasileños salieron a las urnas para escoger al próximo mandatario. Bolsonaro había ganado con 56.104.503, lo que se tradujo en el 47.03 %, quedándose cerca de la mitad. En segunda posición quedó Lula con 53.879.538, el 45.16 %.

¿Con cuántos votos ganó Lula?

Estos resultados mostraron que la segunda vuelta iba a ser reñida, dado que entre ambos solo había una diferencia menor al 5 %. La última decisión fue este domingo 25 de octubre y a sus casi 81 años, Lula quedó reelegido como presidente en el que será su cuarto periodo.

Proveniente de un círculo familiar marcado por la rudeza de su papá y las dificultades económicas, trabajó en su juventud vendiendo frutas en la calle, recogiendo leña y pescando cangrejos.

Con el paso de los años, tuvo otros oficios como lustrabotas y en fábricas mientras cursaba la educación elemental. Antes de cumplir la mayoría de edad, fue obrero en una empresa y estudió para ser tornero mecánico.

Un momento que cambió su vida fue en 1964, cuando ocurrió el golpe de Estado militar, dado que perdió el dedo meñique de la mano izquierda.

Para su carrera política, su hermano José Ferreira da Silva resultó clave. A finales de los 60, se interesó en el movimiento obrero mientras era militante del Partido Comunista Brasileño. Lula, entonces, comenzó a escalar en los sindicatos y ganando popularidad.

Bajo su dirección en el sector gremial, convocó a manifestaciones y paros obreros en São Paulo, así como huelgas. A inicios de los 80, con una reputación amplia, participó en el origen del Partido de Trabajadores, movimiento que fue ascendiendo entre los votantes. También fundó la Central Única de Trabajadores (CUT).

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Lula se volvió uno de los rivales de las llamadas élites brasileñas y en 1986 fue elegido diputado federal. Luego fue presidente por segunda vez del Partido de los Trabajadores, aunque en 1989 perdió en las elecciones nacionales.

Su primer mandato comenzó el 1 de enero de 2003 y concluyó en enero de 2011. Su sucesora fue Dilma Rousseff. En 2016, lo arrestaron por un escándalo de corrupción con la empresa Petrobras en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato.

Al parecer, el expresidente recibió sobornos, pero en noviembre de 2019 fue dejado en libertad tras probarse su inocencia. Entonces, se lanzó para las elecciones de 2022 y derrotó a Jair Bolsonaro.