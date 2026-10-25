Niña de tres años que perdió sus piernas en grave accidente tendrá prótesis de la Fundación Daniela Álvarez

Mía Valentina Mendoza Quispe, una niña de tres años oriunda de Cusco, Perú, recibirá sus primeras prótesis para ambas piernas gracias a una alianza entre la Fundación Daniela Álvarez y Ottobock.

La menor sufrió una amputación traumática en un accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2025 y, desde entonces, ha enfrentado limitaciones para desplazarse y realizar actividades propias de su edad.

El accidente ocurrió el 23 de octubre de 2025, en las afueras del mercado Vinocanchón, cuando la niña fue atropellada por un autobús. Como consecuencia, sufrió una amputación transfemoral bilateral, es decir, perdió ambas piernas por encima de las rodillas. Su abuela también resultó gravemente herida cuando intentó protegerla.

Desde ese momento, la movilidad de Mía Valentina se ha visto considerablemente afectada. La ausencia de prótesis ha hecho que dependa de su cuidadora para desplazarse y desarrollar buena parte de sus actividades cotidianas.

Su historia llegó inicialmente a Teletón Perú y, posteriormente, a Ottobock y a la Fundación Daniela Álvarez, organizaciones que acompañarán el proceso para proporcionarle sus primeras soluciones protésicas.

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La niña podrá adaptarse a sus primeras prótesis

El proceso comenzó a avanzar con una valoración realizada en abril de 2026 por un médico fisiatra de Ottobock, con el propósito de establecer la prescripción de las prótesis que necesita la niña.

En pacientes pediátricos, la adaptación requiere consideraciones particulares. Además de las condiciones físicas y el nivel de amputación, es necesario tener en cuenta el crecimiento y los cambios que experimentará el cuerpo durante su desarrollo.

Por eso, la iniciativa no se limita a la entrega de los dispositivos, sino que contempla diferentes etapas para procurar que las prótesis respondan a las necesidades específicas de Mía Valentina.

“En un caso como el de Mía Valentina, la prótesis es parte de un proceso más amplio. La valoración, la adaptación, el entrenamiento y el seguimiento son fundamentales para que pueda utilizarla de manera segura y avanzar progresivamente en su movilidad y autonomía”, explicó Juan Pablo Caballero, coordinador de Marketing Andina de Ottobock.

Fundación de Daniela Álvarez donará prótesis a niña

La donación contempla la toma de medidas, la fabricación de las prótesis, su alineación, la entrega, el entrenamiento para aprender a utilizarlas y el seguimiento posterior.

De acuerdo con la información entregada por las organizaciones, el proceso puede tardar aproximadamente dos meses desde la toma de medidas, aunque el tiempo final dependerá de las etapas de fabricación y adaptación.

La tecnología será seleccionada y ajustada según las condiciones físicas de la niña y su nivel de actividad. El propósito es facilitar la estabilidad y la movilidad, de manera que pueda avanzar progresivamente hacia una mayor independencia.

Entre las actividades que se busca favorecer están jugar, estudiar y relacionarse con otros niños, experiencias importantes durante la infancia. Sin embargo, los avances dependerán de la adaptación individual y del acompañamiento durante el proceso.

La entrega de las prótesis está prevista en Lima, Perú, a través de una ortopedia local aliada, una vez concluyan las etapas que actualmente adelantan Ottobock y la Fundación Daniela Álvarez.