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Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia

La ceremonía cambiará su histórica sede de París por primera vez: se celebrará en Londres.

Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia
Foto: Balón de Oro

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
07:06 a. m.
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Este lunes 26 de octubre, en Londres, se entregará uno de los premios más esperados e importantes en el planeta fútbol y que galardona los mejores rendimientos individuales en diferentes categorías; la ceremonia del Balón de Oro 2026 tendrá lugar en el 'London Palladium Theatre', cambiando por primera vez la histórica sede de París.

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La ceremonia premiará a los y las mejores en las siguientes categorías: jugador masculino, jugadora femenina, joven talento masculino, joven talento femenino, portero de la temporada, entrenador de la temporada de equipo masculino, entrenador de la temporada de equipo femenino, club masculino de la temporada y club femenino de la temporada.

Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia

La alfombra roja de los premios iniciará desde la 1:00 p. m. hora de Colombia, mientras que la ceremonia oficial de premiación será a las 3:00 p. m.

Los interesados en seguir la transmisión en directo en Colombia podrán hacerlo a través de Disney + en su plan premium y de manera gratuita en la plataforma DAZN bajo previo registro.

Según periodistas y analistas, el español Lamine Yamal es el gran favorito a llevarse el prestigioso premio; haber ganado el Mundial 2026 le otorga una leve ventaja sobre los goleadores Harry Kane o Kylian Mbappé que son los otros opcionados.

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Principales nominados al Balón de Oro

En la rama masculina, una de las más esperadas por los fanáticos, los principales candidatos a llevarse el premio son:

  • Kylian Mbappé
  • Harry Kane
  • Lamine Yamal
  • Rodrigo Hernández
  • Jude Bellingham
  • Lionel Messi
  • Erling Haaland
  • Fabián Ruíz

Balón de oro femenino:

  • Alexia Putellas
  • Patri Guijarro
  • Ewa Pajor

Jóven Talento:

  • Lamine Yamal
  • Pau Cubarsí
  • Yan Diomandé
  • Zaire-Emery

Portero de la temporada:

  • Thibaut Courtois
  • Joan García
  • Emiliano Martínez
  • Unai Simón
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