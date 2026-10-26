CANAL RCN
Colombia

Presidente De la Espriella se pronunció sobre la victoria de Lula en Brasil: esto dijo

El mandatario colombiano destacó que ambos países deben priorizar una agenda de cooperación en temas estratégicos.

Abelardo de la Espriella reconoce triunfo de Lula y pide fortalecer cooperación entre Colombia y Brasil
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
07:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este lunes a través de su cuenta de X sobre la reelección en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva tras superar el domingo 25 de octubre a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta con 63.049.525 votos (51,75%).

¿Gobierno contempla subir impuestos por el recorte fiscal? Director de Planeación respondió
RELACIONADO

¿Gobierno contempla subir impuestos por el recorte fiscal? Director de Planeación respondió

A través de su mensaje, el mandatario colombiano destacó que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el líder brasileño, ambos países deben priorizar una agenda de cooperación en temas estratégicos.

Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil: venció en la contienda al hijo de Bolsonaro
RELACIONADO

Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil: venció en la contienda al hijo de Bolsonaro

De la Espriella recordó que durante las campañas presidenciales de ambos países hubo respaldos cruzados que no terminaron definiendo el resultado electoral y aseguró que “decide la gente” y que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse porque es “sagrada”.

Viviane Morales, exministra de Educación, vuelve al Gobierno: ¿Qué cargo tendrá?
RELACIONADO

Viviane Morales, exministra de Educación, vuelve al Gobierno: ¿Qué cargo tendrá?

"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileros"

A través de un extenso mensaje, el mandatario colombiano destacó que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el líder brasileño, ambos países deben priorizar una agenda de cooperación en temas estratégicos.

De la Espriella recordó que durante las campañas presidenciales de ambos países hubo respaldos cruzados que no terminaron definiendo el resultado electoral y aseguró que “decide la gente” y que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse porque es “sagrada”.

Presidente De la Espriella agradeció a Rodrigo Lara sus servicios en Mininterior y habló de "diferencias de criterio"
RELACIONADO

Presidente De la Espriella agradeció a Rodrigo Lara sus servicios en Mininterior y habló de "diferencias de criterio"

Reacciones en América Latina tras la reelección de Lula

La victoria de Lula fue celebrada por diversos líderes de izquierda en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el resultado como una “victoria histórica” y afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”. En la misma línea se pronunciaron el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quienes destacaron el resultado como un respaldo a las políticas progresistas en América Latina.

Desde otros sectores políticos también hubo reconocimiento al resultado electoral. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, felicitó a Lula por su reelección y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de integración y desarrollo sostenible de la Amazonía.

¡Escándalo en Brasil¡ Jugador de la selección denunció a Bolsonaro por apropiarse de una isla adquirida en 2020
RELACIONADO

¡Escándalo en Brasil¡ Jugador de la selección denunció a Bolsonaro por apropiarse de una isla adquirida en 2020

Por su parte, el presidente chileno José Antonio Kast, aliado del conservador Flávio Bolsonaro, sostuvo que Brasil y Chile tienen “mucho futuro en común” y abogó por profundizar la integración económica y el combate al crimen organizado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Motociclista fue atropellado dos veces: no recibió ayuda de quienes lo embistieron

Clan del Golfo

Fingían ser de Clan del Golfo para amenazar y extorsionar a campesinos en Puerto Salgar

Bogotá

Golpe al robo de vehículos en Bogotá: capturan a seis personas y recuperan un furgón y una camioneta

Otras Noticias

Balón de Oro

Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia

La ceremonía cambiará su histórica sede de París por primera vez: se celebrará en Londres.

Redes sociales

Murió Komanche, uno de los streamers más reconocidos del mundo: esto se sabe

Murió Komanche a los 30 años, uno de los streamers más reconocidos de habla hispana. Así lo despidió Westcol y otros colegas.

Alimentos

Cinco recetas con champiñones y otros hongos para preparar en casa que parecen de alta cocina

ICBF

Casas, apartamentos y locales del ICBF están en venta desde los $24 millones: así puede comprar

Enfermedades

Niña de tres años que perdió sus piernas en grave accidente tendrá prótesis de la Fundación Daniela Álvarez