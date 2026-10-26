Presidente De la Espriella se pronunció sobre la victoria de Lula en Brasil: esto dijo

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este lunes a través de su cuenta de X sobre la reelección en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva tras superar el domingo 25 de octubre a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta con 63.049.525 votos (51,75%).

A través de su mensaje, el mandatario colombiano destacó que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el líder brasileño, ambos países deben priorizar una agenda de cooperación en temas estratégicos.

De la Espriella recordó que durante las campañas presidenciales de ambos países hubo respaldos cruzados que no terminaron definiendo el resultado electoral y aseguró que “decide la gente” y que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse porque es “sagrada”.

"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileros"

A través de un extenso mensaje, el mandatario colombiano destacó que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el líder brasileño, ambos países deben priorizar una agenda de cooperación en temas estratégicos.

De la Espriella recordó que durante las campañas presidenciales de ambos países hubo respaldos cruzados que no terminaron definiendo el resultado electoral y aseguró que “decide la gente” y que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse porque es “sagrada”.

Reacciones en América Latina tras la reelección de Lula

La victoria de Lula fue celebrada por diversos líderes de izquierda en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el resultado como una “victoria histórica” y afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”. En la misma línea se pronunciaron el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quienes destacaron el resultado como un respaldo a las políticas progresistas en América Latina.

Desde otros sectores políticos también hubo reconocimiento al resultado electoral. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, felicitó a Lula por su reelección y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de integración y desarrollo sostenible de la Amazonía.

Por su parte, el presidente chileno José Antonio Kast, aliado del conservador Flávio Bolsonaro, sostuvo que Brasil y Chile tienen “mucho futuro en común” y abogó por profundizar la integración económica y el combate al crimen organizado.