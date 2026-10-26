Carlos Fernando Galán dio fechas para entrega de estaciones del SENA: conozca qué dijo

El Metro de Bogotá continúa en su fase de construcción y en algunos puntos clave de la ciudad el avance ha ido creciendo a un ritmo importante para lograr cumplir con las fechas de entrega estipuladas por el consorcio encargado y la Alcaldía de Bogotá.

Según la Alcaldía de Bogotá, la primera línea del Metro de Bogotá empezará a operar oficialmente en marzo de 2028; en este sentido, el alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado algunas fechas clave en el calendario que permitirán continuar con el avance de las obras y mejorar la movilidad en un sector crítico de la ciudad.

Carlos Fernando Galán dio fechas para entrega de estaciones del SENA

Desde la estación 9 del Metro de Bogotá, que corresponde a la estación del SENA, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, junto con el consorcio encargado de la construcción, se comprometieron a tener lista la estación del SENA, correspondiente al TransMilenio, para diciembre de 2026; en enero de 2027 se entregará el viaducto por donde pasarán las líneas férreas, que tendrán que estar listas entre febrero y marzo y, en junio del próximo año como plazo máximo, se proyecta la entrega de la estación SENA correspondiente al metro.

El mandatario señala la importancia de agilizar la entrega de estas estaciones debido a que en la zona se unen varios componentes claves.

Se incorporarán 1.500 empleados nuevos

Otra de las noticias importantes que entregó el alcalde Galán se refiere a la incorporación de 1.500 nuevos trabajadores para fortalecer el personal en los puntos críticos de las obras, que, según el gerente del consorcio encargado, estarán uniéndose desde ahora y hasta diciembre para agilizar el proyecto y superar algunos problemas en diferentes estaciones.