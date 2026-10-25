Video | Justin Bieber habría celebrado la victoria de Lula da Silva en redes sociales

Este domingo 25 de octubre, Brasil votó y reeligió a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente del país por los próximos cuatro años; con el 51,75% de los votos, el mandatario de 81 años tendrá su cuarto periodo presidencial tras vencer al candidato de derecha Flavio Bolsonaro.

A lo largo del día, las redes sociales estuvieron inundadas de mensajes y manifestaciones políticas hacia los dos candidatos por parte de cientos de usuarios, incluidos personalidades del mundo del entretenimiento; el cantante estadounidense Justin Bieber fue uno de los que expresó su apoyo al presidente electo.

Justin Bieber habría celebrado la victoria de Lula da Silva en redes sociales

El artista de 32 años publicó un video en la red social X minutos después de que se confirmara la reelección de Lula da Silva, haciendo con su mano la letra "L", gesto característico de los simpatizantes del ganador de la jornada, mientras fuma un puro en una discoteca.

La grabación se viralizó rápidamente, generando revuelo entre sus miles de seguidores, que mostraron su aprobación y celebraron que el artista apoyara la decisión tomada por los brasileños.

Su esposa, Hailey Bieber, también se manifestó en las redes y en su cuenta de Instagram reposteó un texto en el que se invitaba a los brasileños a votar por Lula.

Más artistas manifestaron su apoyo a Lula da Silva

Además de la familia Bieber, otros artistas internacionales de renombre manifestaron su apoyo al mandatario Lula da Silva en días previos a las elecciones; entre ellos se encuentran la cantante Madonna, el director Pedro Almodóvar y el actor Mark Ruffalo.