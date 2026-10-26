Ya van más de 1.000 capturados en Francia por las protestas

Más de 1.400 personas fueron detenidas en Francia durante las manifestaciones del sábado contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Ya van más de 1.000 capturados en Francia

Así lo informó este lunes el ministro del Interior, Laurent Núñez, quien también confirmó que cientos de integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las movilizaciones.

Según el balance oficial, las autoridades arrestaron a 1.435 personas en diferentes puntos del territorio francés. De ese total, más de un centenar fueron detenidas por portar objetos que podían utilizarse como armas.

En declaraciones a algunos medios de comunicación el jefe de cartera señaló que, aunque la jornada transcurrió sin incidentes graves, se registraron episodios de violencia contra los uniformados. En total, 267 agentes resultaron heridos.

Durante los operativos de seguridad, la Policía decomisó diversos elementos, entre ellos cuchillos, bolsas de petanca, canicas de vidrio y artefactos pirotécnicos conocidos como morteros.

Por otra parte, las autoridades estimaron que cerca de 150 manifestantes sufrieron lesiones, tres de ellos de consideración. Ante estos hechos, el ministro anunció la apertura de investigaciones internas para examinar las actuaciones policiales durante las protestas.

Las movilizaciones del sábado congregaron entre 410.000 y 800.000 personas, según las cifras divulgadas por el Gobierno y los organizadores, respectivamente.

Los participantes salieron a las calles de París y otras ciudades para expresar su inconformidad con el encarecimiento de la vida y reclamar garantías para los servicios públicos.

Aunque gran parte de las marchas se desarrolló de manera pacífica, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad tras los disturbios registrados el pasado 17 de octubre.

Durante aquella jornada se reportaron saqueos en cientos de establecimientos comerciales e incluso el incendio de una sede municipal.

Cabe mencionar que el escenario de tensión se registró faltando más de medio año para las elecciones presidenciales y en medio de un ambiente de inconformidad social que ha impulsado nuevas movilizaciones.

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Autoridades anunciaron nuevas medidas de seguridad

El ministro del Interior advirtió que la situación podría continuar siendo tensa durante los próximos días. Además, confirmó que hay nuevas manifestaciones previstas para el siguiente sábado.

Como parte de las medidas para contener posibles disturbios, algunas autoridades locales mantendrán los toques de queda decretados en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.