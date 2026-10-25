Casas, apartamentos y locales del ICBF están en venta desde los $24 millones: así puede comprar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con 28 bienes disponibles para la venta, entre casas, apartamentos, lotes y locales comerciales. Los precios cambian según la ubicación, el área y las características de cada propiedad.

Los inmuebles se encuentran en distintas zonas del territorio nacional y forman parte de los bienes que la entidad ya no requiere. Su comercialización está a cargo de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad que administra y vende propiedades propias y de otras instituciones estatales.

¿Cuánto cuestan los inmuebles que vende el ICBF en octubre de 2026?

Entre las propiedades anunciadas hay opciones con precios inferiores a los $100 millones y otras cuyo valor supera los $600 millones. Una de las alternativas de menor precio es un local comercial en Villavicencio, Meta, de 3,59 metros cuadrados, cuyo valor es de $24.666.699.

En el segmento de terrenos aparece un lote de 110 metros cuadrados en Salgar, Antioquia, por $76.653.301. También se ofrece uno de 72 metros cuadrados en Montenegro, Quindío, por $95.715.400. En Tocaima, Cundinamarca, el catálogo incluye un lote con una construcción de tres pisos, avaluado para la venta en $387.155.525.

En el barrio Villa Nueva de Medellín se ofrece un apartamento de 52 metros cuadrados por $137.080.537. En Cúcuta, Norte de Santander, hay otro de 50 metros cuadrados que incluye parqueadero, con un valor de $198.061.099.

Un aspecto que debe revisarse antes de presentar una propuesta es la participación que tiene el ICBF sobre cada inmueble. Aunque en la mayoría de los casos corresponde al 100 %, existen excepciones.

¿Cómo presentar una oferta para comprar una propiedad del ICBF?

El trámite comienza en el portal de comercialización de CISA. Desde allí, los usuarios pueden buscar los inmuebles disponibles, aplicar filtros y consultar la información de cada bien. Para participar en el proceso es necesario crear una cuenta; quienes ya estén registrados pueden ingresar con sus credenciales.

Durante el registro, el interesado debe suministrar la información solicitada según corresponda a una persona natural o jurídica. En el caso de las empresas, los datos deben coincidir con la razón social y la actividad económica registrada en el Registro Único Tributario (RUT). La información del perfil también debe mantenerse actualizada cuando cambie la vinculación laboral.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe seleccionar la propiedad de su interés, leer la descripción y revisar los términos y condiciones. Después, debe diligenciar el valor que está dispuesto a ofrecer, especificar el plan de pago y adjuntar los documentos exigidos en las casillas correspondientes, en formato PDF.

El paso final consiste en enviar la propuesta mediante la opción ‘Ofertar’. Cuando el sistema confirme el registro, el usuario quedará participando en la puja electrónica, de acuerdo con las condiciones aplicables. La presentación de la oferta no implica que el inmueble quede adjudicado automáticamente al interesado.

CISA precisa que la puja electrónica es el mecanismo de adquisición de sus inmuebles. La venta directa se reserva para entidades públicas o personas que ya sean propietarias de una cuota parte del bien. Por ello, antes de avanzar, conviene verificar las condiciones de participación y la información específica de la propiedad elegida.