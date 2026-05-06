Irán estudia propuesta de EE. UU., mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos si no hay acuerdo

La propuesta estadounidense para poner fin a la guerra está "en estudio", según confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por medios locales.

"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó Esmail Baqai a la agencia de noticias ISNA. Añadiendo que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición".

Las presiones de Trump para levantar los bloqueos

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en las últimas horas a Irán con nuevos bombardeos y aumentó la presión para alcanzar un acuerdo para terminar la guerra, pese a haber anunciado más temprano que interrumpirá un plan para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, desencadenada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán controla esa vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

Trump señaló a través de Truth Social que la posibilidad de sellar "un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes" pondrá en pausa por un corto periodo de tiempo la operación, denominada "Proyecto Libertad", que llevaba vigente desde el lunes.

No obstante, precisó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, instaurado el 13 de abril, se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

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Horas después, Trump abandonó el tono conciliador y advirtió en redes sociales que, si no se alcanza un acuerdo, "los bombardeos van a volver a comenzar y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes".

El precio del petróleo se desploma

Los precios mundiales del petróleo se desplomaron este miércoles por las expectativas de que termine la guerra y el barril de Brent del mar del Norte bajaba 6% a 103,32 dólares y el marcador estadounidense West Texas Intermediate caía 5,8% a 96,31 dólares hacia las 13H30 GMT.

Estados Unidos y los países del Golfo redactaron una resolución para el Consejo de Seguridad de la ONU en la que exigen a Teherán que cese los ataques, indique dónde colocó minas y deje de intentar cobrar peajes en el estrecho, dijo Marco Rubio. Se espera que sea votada en los próximos días.

En el frente libanés, donde Israel combate al movimiento islamista proiraní Hezbolá, sus fuerzas bombardearon al menos dos pueblos del sur este miércoles, según imágenes de la AFP.

Por su parte, el Ministerio libanés de Salud informó de al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el valle de Becá, en el este del país.

Israel y Hezbolá han continuado sus ataques pese al alto el fuego en vigor en Líbano.