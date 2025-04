Trump eleva aranceles contra China al 125% y pausa por 90 días su implementación a otros países

En un anuncio inesperado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump confirmó un aumento drástico en los aranceles contra el país asiático, elevándolos al 125%. Esta medida surge como respuesta directa al incremento del 84% en tarifas anunciado previamente por Pekín.

Por otro lado, el mandatario estadounidense, ha decidido pausar la implementación de estos nuevos aranceles por un período de 90 días para países que no tomaron represalias en contra de Estados Unidos.

Esta decisión se produce en medio de una creciente presión internacional, con más de 75 países buscando una negociación frente a estas medidas comerciales.

El nuevo anuncio de Donald Trump sobre los aranceles recíprocos

"Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por medio de la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EE. UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable".

"Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato".

¿Qué cambios trae esta nueva medida anunciada por Donald Trump para Colombia?

De acuerdo a lo explicado por la Casa Blanca, el anuncio de Trump representa que solamente China tendrá un arancel del 125%, mientras que los demás países se quedarán con un arancel del 10%.

Esto quiere decir que Colombia se mantendrá en la misma línea que se había anunciado previamente. Habrá que ver si durante los 90 días que se mantiene la suspensión, se presentan nuevos cambios por parte del gobierno estadounidense.