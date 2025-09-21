CANAL RCN
Internacional

Donald Trump asistirá al homenaje del líder conservador Charlie Kirk

Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth hablarán en el homenaje del domingo.

Foto: AFP

AFP

septiembre 21 de 2025
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su gobierno rendirán homenaje a Charlie Kirk este domingo en un evento en un estadio de Arizona, tras el asesinato a tiros del influyente activista conservador la semana pasada.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso tras 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”
RELACIONADO

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”

Gobierno de Trump hará presencia durante homenaje

El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado aún más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos.

Las autoridades afirman que el presunto tirador de 22 años citó como motivo de su crimen el "odio" que, según él, alimentaba Kirk, quien era un crítico mordaz de las personas transgénero, los musulmanes y otros.

Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su podcast y sus apariciones en universidades para impulsar a Trump entre los jóvenes y defender una ideología política nacionalista y cristiana.

Incluso antes de que el sospechoso fuera identificado o arrestado, Trump calificó a Kirk de "mártir de la verdad y la libertad" y culpó de su asesinato a la retórica de la "izquierda radical".

En Phoenix, frente a la sede de Turning Point USA, cientos de personas marcharon el sábado para depositar flores, banderas estadounidenses y globos rojos, blancos y azules.

La acera estaba repleta de homenajes a Kirk, representados en fotos con el lema "Fe, Familia, Libertad".

"Era un joven increíble, que nos fue arrebatado demasiado pronto", dijo Patti Peteque, de 53 años.

Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth hablarán en el homenaje del domingo.

También intervendrán la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson y otros destacados funcionarios del gobierno.

Zelenski anunció reunión con Trump en la ONU tras la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia
RELACIONADO

Zelenski anunció reunión con Trump en la ONU tras la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia

El discurso de Erika Kirk

La viuda de Kirk, Erika Kirk, quien asume las riendas de Turning Point USA, también se dirigirá a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, con capacidad para 63.000 personas.

En respuesta al asesinato, la Casa Blanca declaró la semana pasada que tomaría medidas enérgicas contra lo que denomina "terrorismo doméstico" por parte de la izquierda.

Trump dijo que designaría a Antifa, una difusa red de activistas de izquierda radical que se definen antifascistas, como "organización terrorista".

El destacado presentador de televisión Jimmy Kimmel fue retirado del aire el miércoles, horas después de que el gobierno amenazara con acciones legales debido a sus comentarios sobre el asesinato de Kirk.

Estas medidas han generado alarma entre los críticos de Trump, quienes advierten sobre medidas para silenciar la disidencia durante su gestión, marcada por un retroceso en las políticas de justicia social y una ofensiva contra la inmigración que ha generado denuncias generalizadas de abusos de derechos.

"En todo el mundo, Amnistía Internacional ha trabajado durante décadas para exponer y documentar el silenciamiento de la disidencia mediante diversas tácticas, y nos preocupa profundamente que esta dinámica se esté normalizando aquí", declaró el viernes el director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Paul O'Brien.

Sin embargo, muchos en la derecha estadounidense ven las cosas de otra manera.

"La izquierda simplemente está probando su propia medicina. ¿Quiénes nos defendieron cuando nos sentimos censurados, cuando nos sentimos cancelados?", preguntó Peteque, el doliente en Phoenix.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Muere actriz de Fear The Walking Dead a los 38 años tras dura lucha contra el cáncer

Estados Unidos

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”

Ciberseguridad

¿Qué se sabe del ciberataque que retrasó cientos de vuelos en varios países de Europa?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 20 de septiembre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Liga BetPlay

Nuevo líder y colero: así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras partidos sábado

La Liga BetPlay tuvo cambios tras la fecha 12: Atlético Bucaramanga es el nuevo líder y Pasto junto a Boyacá Chicó se hunden en la tabla. Mira cómo quedó.

Migrantes

Así cayó una banda que traficó más de 100 migrantes en Colombia: ¿Cómo operaba?

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Alimentos

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA