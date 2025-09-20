CANAL RCN
Internacional Video

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”

El presidente de Estados Unidos amenazó este sábado al régimen venezolano en caso de que este, se niegue a recibir migrantes deportados.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
08:07 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado al régimen venezolano con consecuencias “incalculables” si se niega a recibir migrantes deportados.

Donald Trump lanzó fuerte amenaza contra Nicolás Maduro

Esto, en medio de tensiones por la ofensiva en el Caribe, que hasta ahora han dejado 17 narcotraficantes muertos.

“Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluyendo los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos. Miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos monstruos”, esa fue la contundente exigencia que hizo el presidente norteamericano al régimen de Nicolás Maduro.

El mandatario republicano también lanzó una fuerte amenaza en caso de que no se acate la orden: “sáquenlos de nuestro país, ya, o el precio que pagarán será incalculable”.

En medio de este ultimátum, la secretaria de la Casa Blanca reiteró que el gobierno de Trump usará todo el poder para proteger a la unión americana más allá de sus fronteras.

“Asegurar nuestra patria no se limita solo a nuestras fronteras territoriales. También incluye asegurar nuestras fronteras marítimas, y eso es lo que se está viendo con estos ataques a barcos procedentes de Venezuela @potus siempre ha dicho que utilizará todos los medios para proteger nuestra patria”.

Estados Unidos amenazó al régimen de Nicolás Maduro

Hasta ahora, en total, 17 narcotraficantes han muerto en medio de esta ofensiva estadounidense. El más reciente bombardeo lo dio a conocer el mandatario este viernes.

Del lado de Venezuela, policías, militares y civiles al servicio del régimen realizaron ejercicios militares en Caracas.

