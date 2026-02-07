Este es el orden del tarjetón para las 3 consultas interpartidistas del 8 de marzo

El próximo 8 de marzo, los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y participar en las tres consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó este viernes el tarjetón electoral, resultado del sorteo realizado en su sede central en Bogotá, en el que se definió la posición de las consultas y de los precandidatos a la Presidencia.

El evento contó con la presencia de representantes de organismos de control, partidos, movimientos políticos, coaliciones, grupos significativos de ciudadanos y medios de comunicación.

¿Cuáles son las tres consultas que aparecen en el tarjetón?

En la parte superior del tarjetón aparece una instrucción en mayúscula que indica que los ciudadanos solo pueden marcar una sola opción para que su voto sea válido.

La primera posición corresponde a la Consulta de las Soluciones, con los aspirantes Claudia López y Leonardo Huerta.

En la segunda posición quedó la Gran Consulta por Colombia, integrada por nueve precandidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

La tercera posición corresponde al Frente por la Vida, con cinco aspirantes: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

Tarjetón quedó definido para la jornada electoral

Con este sorteo, la Registraduría dejó en firme el orden en que aparecerán las consultas y los precandidatos en el tarjetón que los votantes deberán solicitar al jurado de votación el próximo 8 de marzo.

La jornada será decisiva no solo para la conformación del Congreso, sino también para la definición de las candidaturas presidenciales que avanzarán hacia las elecciones de este año.