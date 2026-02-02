Tras 50 años, la Nasa ultima detalles de una nueva misión tripulada a la luna: ensayos finales se realizaron en Florida

El camino que marca el regreso de la humanidad a la Luna en más de medio siglo ha alcanzado un punto de inflexión este lunes, 2 de febrero, con el inicio de los ensayos finales del cohete SLS.

Si estas pruebas críticas en Cabo Cañaveral concluyen con éxito, la NASA podría lanzar la histórica misión Artemis 2 el próximo 8 de febrero como fecha más temprana.

Mientras los cuatro astronautas que protagonizarán este sobrevuelo lunar permanecen en estricta cuarentena en Houston, los equipos técnicos en Florida recibieron la luz verde del director de lanzamiento aproximadamente a las 11:25 locales (16:25 GMT) para comenzar la carga de combustible en el gigante de 98 metros de altura. Esta fase técnica representa el desafío de mayor complejidad antes de oficializar el cronograma definitivo de la misión.

Ensayos finales tuvieron que suspenderse por la ola invernal que golpea a los EE. UU. desde el último fin de semana de enero:

El procedimiento actual no solo busca verificar posibles fugas, sino también comprobar la capacidad de los sistemas para cargar más de 700.000 galones de propelente criogénico.

Aunque el cronograma original apuntaba al pasado fin de semana, la agencia espacial se vio obligada a posponer los planes debido a la ola de frío extremo que atraviesa gran parte del país, lo que generó pronósticos de temperaturas bajo cero en el sitio de lanzamiento que habrían comprometido la seguridad de las operaciones.

Ensayos del lunes terminarán con un simulacro de cuenta regresiva:

Estaba previsto que la jornada del lunes finalizara con un simulacro de lanzamiento que incluye un conteo regresivo ficticio y un retiro seguro del combustible para evaluar la respuesta del cohete ante una eventual cancelación real.

Esta simulación está programada para las 21:00 locales (02:00 GMT), aunque la NASA ha advertido que el proceso podría extenderse debido a las verificaciones técnicas, pudiendo retrasarse incluso hasta la 01:00 del martes (06:00 GMT). Todo este despliegue operativo es el requisito final para asegurar que la Artemis 2 pueda realizar su vuelo alrededor del satélite terrestre sin contratiempos.