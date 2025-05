Trump pide a Harvard revelar los nombres y nacionalidades de sus estudiantes extranjeros

El presidente Donald Trump defendió su medida de impedir la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, esto después de que una jueza suspendiera esta decisión.

A través de su cuenta de Truth Social dijo que quería saber los nombres y países de esos estudiantes internacionales.

"Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una solicitud razonable considerando que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es precisamente transparente. Queremos esos nombres y países", escribió.

También el mandatario estadounidense afirmó que ningún gobierno extranjero contribuye con dinero a Harvard y que las subvenciones del gobierno estadounidense deberían reconsiderarse.

"¿Por qué Harvard no está diciendo que casi el 31% de sus estudiantes provienen de países extranjeros, y que esos países, algunos de los cuales no son en absoluto amistosos con Estados Unidos, no pagan nada por la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo? ¡Nadie nos dijo eso!".