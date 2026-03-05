CANAL RCN
Europa refuerza su presencia militar en el Mediterráneo tras ataque de Irán contra Chipre

El ataque con dron, registrado contra la base aérea británica de Akrotiri, se convierte en el primero de Irán en territorio europeo.

marzo 05 de 2026
05:19 p. m.
En el sexto día desde que Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán por su supuesta intención de atacar a Occidente y desarrollar armamento nuclear, Europa empieza a reforzar su presencia militar en el Mediterráneo, el mar que lo separa de Oriente Medio.

La decisión del bloque continental pretende responder a los ataques que Irán ha realizado en represalia contra objetivos de Estados Unidos y sus aliados en la región, entre ellos, la base aérea británica de Akrotiri, en la isla de Chipre.

¿Qué acciones se han tomado por país en las últimas horas?

España se sumó al grupo de países europeos que han desplegado recursos militares en Chipre, enviando a la fragata Cristóbal Colón para adelantar labores de escolta, protección y defensa. Además, informaron que “también estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto”.

Italia se comprometió a enviar medios de defensa aérea a Chipre y a países del golfo Pérsico que hayan sufrido ataques de Irán y, en Francia, la administración Macron autorizó el uso de bases aéreas a aviones estadounidenses, siempre y cuando no estén involucradas en la ofensiva contra el régimen de Irán.

La decisión se da a conocer tras el impase entre España y Estados Unidos, ante la negativa del país ibérico a permitir que la administración Trump utilice sus bases aéreas en Morón y Rota (territorio español) para atacar a Irán.

El presidente Pedro Sánchez comentó ante la prensa que "la posición del Gobierno” se podía “resumir en cuatro palabras: No a la guerra"; lo que generó gran molestia en Washington, en donde su homólogo estadounidense amenazó con “cortar todo el comercio con España”.

Trump exige participar en la elección del próximo líder supremo iraní:

Tras ordenar un ataque en Teherán en el que murieron el ayatolá Alí Jameneí y varios miembros de su círculo más cercano, el presidente Trump descartó que el hijo del líder supremo sea una buena opción para gobernar Irán:

"Es un peso ligero”, dijo en entrevista con el medio Axios sobre Mojtaba Jameneí y advirtió: “Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez en Venezuela)".

