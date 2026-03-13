CANAL RCN
Internacional Video

Cuba anuncia diálogos con Estados Unidos: ¿Se calma la tensión con la administración Trump?

Las medidas de Estados Unidos sobre Venezuela han repercutido en la isla, principalmente en el servicio de energía.

AFP

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 13 de 2026
07:58 a. m.
La tensión entre Estados Unidos y Cuba ha escalado en los últimos meses. Tras la captura de Nicolás Maduro, los ojos se han puesto sobre la isla y, más específicamente, en Miguel Díaz – Canel.

Después de la caída del dictador venezolano en la madrugada del sábado 3 de enero, las medidas han repercutido en Cuba. La administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético que ha desembocado en una crisis para el país centroamericano.

Tensión entre Cuba y Estados Unidos

Otra decisión contundente fue el fin de los envíos petroleros de Venezuela a Cuba, generando efectos considerables en la economía.

Por causa del bloqueo, los apagones se han vuelto costumbre en Cuba. El balance apunta que entre el 1 de enero y 15 de febrero, la disponibilidad de la electricidad tuvo una caída del 20%.

A esto hay que sumarle las insinuaciones que el Gobierno Trump ha hecho en cuanto a una intervención en la isla. En más de una ocasión, el presidente y Marco Rubio, secretario de Estado, han mencionado que Cuba merece un cambio tras más de cinco décadas.

Para Estados Unidos, Cuba se mantiene como una amenaza, así como Irán y Venezuela, en donde ya dio golpes contundentes. Aparte de la extracción de Maduro, una operación acabó con la vida del ayatolá Alí Jameneí.

¿Qué se sabe de los diálogos?

En aras de apaciguar la tensión y retornar a la calma, Díaz – Canel anunció que funcionarios cubanos sostuvieron diálogos con delegados estadounidenses en las últimas horas.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, sostuvo.

Previo a este anuncio, la Cancillería de la isla informó que en los próximos días iban a ser liberadas 51 personas como parte de los diálogos entablados con el Vaticano.

