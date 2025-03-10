CANAL RCN
Internacional

Corte da luz verde a Trump para ponerle fin al TPS de 350.000 venezolanos

El alto tribunal revocó la orden de no autorizar el fin del amparo de protección migratoria para venezolanos en Estados Unidos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
07:11 p. m.
Este 3 de octubre la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a autorizar al gobierno de Donald Trump para revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión.

El alto tribunal confirmó que tumbó nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre el fondo de este caso en septiembre.

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.

Luz verde para que Trump acabe con el TPS de venezolanos

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

La Corte Suprema suspende hasta nueva orden de su parte, o de una corte de apelaciones federal, la decisión del tribunal californiano, limitándose a reafirmar que las razones que justificaron su fallo en mayo siguen siendo válidas.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad absoluta de su mandato, mencionando una invasión de los Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero".

El programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales, incluso por parte de la Corte Suprema, principalmente con el argumento de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.

¿Qué es el TPS que podrían perder 350.000 venezolanos?

El TPS fue otorgado en gran medida a los venezolanos bajo el mandato de Biden, ya que Washington considera al Venezuela de Nicolás Maduro como un régimen autoritario.

El pulso en torno al TPS afecta a otras nacionalidades, como los hondureños, nicaragüenses y nepaleses, que también se acogen a este estatuto.

Una juez federal bloqueó hasta noviembre la decisión final en este caso.

El TPS supone un desaire diplomático, ya que ese país pasa a ser considerado, a ojos de Estados Unidos, como peligroso para esos propios ciudadanos que quieren una mejor vida.

