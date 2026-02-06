CANAL RCN
Internacional

Descubren túnel secreto entre México y Estados Unidos: este es el video del hallazgo

El pasadizo clandestino fue localizado en Tijuana durante un operativo de inteligencia.

Túnel México
FOTO: Fiscalía General de la República - México

Noticias RCN

junio 02 de 2026
04:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo de inteligencia realizado por autoridades mexicanas permitió descubrir un túnel subterráneo que presuntamente conectaba Tijuana, en México, con una zona de San Diego, California, en Estados Unidos. El hallazgo se produjo durante un cateo efectuado en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Tijuana, donde fue localizada una sofisticada estructura utilizada para actividades ilícitas.

“Ha sido problemático”: Marco Rubio vuelve a referirse al presidente Gustavo Petro
RELACIONADO

“Ha sido problemático”: Marco Rubio vuelve a referirse al presidente Gustavo Petro

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el pasadizo contaba con aproximadamente 265 metros de longitud en territorio mexicano y una profundidad cercana a los 6,3 metros. Además, disponía de sistemas de iluminación, ventilación y un mecanismo electrónico deslizante que facilitaba el transporte de materiales por debajo de la frontera.

¿Cómo era el túnel clandestino hallado entre Tijuana y San Diego?

Las investigaciones señalan que la estructura tenía características avanzadas para su operación. Las autoridades mexicanas indicaron que el acceso se encontraba oculto en una vivienda que presuntamente funcionaba como centro logístico de una organización criminal.

Según los reportes oficiales, el túnel estaba equipado con infraestructura especializada que permitía el traslado de drogas, armas y otros objetos entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses también mantenían una investigación activa en la zona de Otay Mesa, California. En ese contexto, agentes de Seguridad Nacional realizaron labores de vigilancia durante seis meses sobre un establecimiento comercial que, según la investigación, funcionaba como fachada para las operaciones vinculadas al túnel.

¿Qué encontraron las autoridades dentro de la operación contra el narcotúnel?

El operativo desarrollado el 29 de mayo de 2026 culminó con la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la intervención fueron incautados 1.029,60 kilogramos de cocaína distribuidos en 851 paquetes ocultos en vehículos y congeladores industriales.

Las autoridades estadounidenses valoraron la carga decomisada en aproximadamente 45 millones de dólares. El hallazgo se suma a una larga lista de estructuras clandestinas detectadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Según los datos oficiales citados por las autoridades, desde 1990 se han descubierto más de 230 túneles en esta zona fronteriza, utilizados para actividades de contrabando y tráfico ilegal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

¿Cuántos presos políticos en Venezuela han muerto tras las rejas?

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reaccionó al mensaje de felicitaciones de Milei

México

Capturan a alias Gabito, presunto responsable de masacre de mineros en Sinaloa

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Sergio Fajardo presentará el “Decálogo del Millón” tras primera vuelta presidencial: ¿a quién apoyará?

La expectativa gira en torno a si el político antioqueño respaldará en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda.

Automovilismo

Ranking de las motos más vendidas en Colombia durante mayo de 2026

Vea cuáles fueron las motos más vendidas en Colombia durante mayo de 2026. AKT, Bajaj, Yamaha y Suzuki lideraron el ranking de matrículas en un mercado que superó las 110.000 unidades vendidas.

Conciertos

Rubén Blades confirma su regreso a Colombia: fechas y precios de Viva la Salsa Tour 2026

James Rodríguez

James Rodríguez cuestionó la grama de El Campín tras el triunfo ante Costa Rica

Enfermedades

Ministerio de Salud aclaró la situación actual en Colombia ante el brote internacional de Ébola