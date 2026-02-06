Descubren túnel secreto entre México y Estados Unidos: este es el video del hallazgo

Un operativo de inteligencia realizado por autoridades mexicanas permitió descubrir un túnel subterráneo que presuntamente conectaba Tijuana, en México, con una zona de San Diego, California, en Estados Unidos. El hallazgo se produjo durante un cateo efectuado en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Tijuana, donde fue localizada una sofisticada estructura utilizada para actividades ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el pasadizo contaba con aproximadamente 265 metros de longitud en territorio mexicano y una profundidad cercana a los 6,3 metros. Además, disponía de sistemas de iluminación, ventilación y un mecanismo electrónico deslizante que facilitaba el transporte de materiales por debajo de la frontera.

¿Cómo era el túnel clandestino hallado entre Tijuana y San Diego?

Las investigaciones señalan que la estructura tenía características avanzadas para su operación. Las autoridades mexicanas indicaron que el acceso se encontraba oculto en una vivienda que presuntamente funcionaba como centro logístico de una organización criminal.

Según los reportes oficiales, el túnel estaba equipado con infraestructura especializada que permitía el traslado de drogas, armas y otros objetos entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses también mantenían una investigación activa en la zona de Otay Mesa, California. En ese contexto, agentes de Seguridad Nacional realizaron labores de vigilancia durante seis meses sobre un establecimiento comercial que, según la investigación, funcionaba como fachada para las operaciones vinculadas al túnel.

¿Qué encontraron las autoridades dentro de la operación contra el narcotúnel?

El operativo desarrollado el 29 de mayo de 2026 culminó con la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la intervención fueron incautados 1.029,60 kilogramos de cocaína distribuidos en 851 paquetes ocultos en vehículos y congeladores industriales.

Las autoridades estadounidenses valoraron la carga decomisada en aproximadamente 45 millones de dólares. El hallazgo se suma a una larga lista de estructuras clandestinas detectadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Según los datos oficiales citados por las autoridades, desde 1990 se han descubierto más de 230 túneles en esta zona fronteriza, utilizados para actividades de contrabando y tráfico ilegal.