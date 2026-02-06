“Ha sido problemático”: Marco Rubio vuelve a referirse al presidente Gustavo Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificó ante el Senado para hablar sobre la política exterior del presidente Donald Trump. En su intervención, habló acerca de la relación de la administración Trump con Colombia.

Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el alto funcionario calificó al mandatario colombiano como ‘problemático’. Aseguró que el Gobierno de EE. UU. ha tenido retos en torno a las relaciones con varios países de la región.

¿Cómo ha sido la relación de EE. UU. con los países de la región?

Rubio enfatizó que se ha formado una docena de países “amigos” en búsqueda de una alianza: “Aparte de Nicaragua, Cuba y Venezuela (…), por supuesto Brasil, que está en un ciclo de elección, y hasta alguna extensión en el gobierno colombiano, ya que el presidente ha sido algo problemático”.

La relación diplomática entre Petro y su homólogo Donald Trump ha tenido subidas y bajadas. El mandatario colombiano ha cuestionado varias políticas, principalmente las migratorias y el despliegue militar en el Caribe.

Durante varios meses, se presentaron intercambios de mensajes calificados como hostiles. Por ejemplo, Trump lo señaló como un “hombre enfermo que le gusta la cocaína y venderla a Estados Unidos”.

¿Qué episodios tensos han protagonizado Petro y Trump?

También se recuerda cuando, durante una jornada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, Petro en la vía pública tomó un megáfono y les hizo un llamado a las fuerzas militares norteamericanas para que no obedecieran a Trump.

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Las palabras se transformaron en acciones y, tras este incidente, la administración del republicano anunció que le iba a revocar la visa. Posteriormente, lo incluyeron en la llamada lista Clinton, junto a Nicolás Petro Burgos (su hijo), Verónica Alcocer y Armando Benedetti (el ministro del Interior).

Tras la operación que resultó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la tensión de Colombia con EE. UU. se redujo. Tanto así que el martes 3 de febrero ambos presidentes tuvieron una reunión en la Casa Blanca que concluyó en buenos términos.